"Тоттенхэм" нацелился на Каллума Уилсона

"Тоттенхэм" планирует приобрести нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона этим летом.

О том, что "Борнмут" готовится к распродаже звезд, пресса сообщала еще в начале июля. Экономический кризис очень сильно ударил по "вишенкам" и заставил их пересмотреть модель, по которой функционирует клуб.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уже обратил свое внимание на эту ситуацию и видит в Уилсоне идеального дублера для Харри Кейна.



В случае выбывания "Борнмута" в Чемпионшип "шпорам" может хватить всего 10 миллионов фунтов для приобретения 28-летнего Уилсона, забившего восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Добавим, зарплата Уилсона на "Виталити" составляет около 110 тыс. фунтов, и это чересчур для "вишенок", даже с учетом автоматического понижения в случае вылета из Премьер-Лиги.