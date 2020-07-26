Мэддисон близок к новому контракту с "Лестером"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон близок к подписанию нового контракта, который удвоит его зарплату.

23-летний Мэддисон на высоком уровне провел этот сезон, который был для него досрочно завершен травмой бедра. Джеймс забил девять голов и отдал четыре результативные передачи во всех соревнованиях, а в ноябре дебютировал за сборную Англии.



На протяжении многих месяцев Мэддисона сватали в "Манчестер Юнайтед", однако Джеймс решил повременить с уходом из "Лестера".



Действующий контракт Мэддисона истекает только в 2023 году, но Daily Mirror ожидает, что в скором времени экс-игрок "Норвича" заключит новую пятилетнюю сделку с увеличенной до 95 тысяч фунтов в неделю зарплатой — больше на "Кинг Пауэр" получает только нападающий Джейми Варди.



Основные положения нового контракта был согласованы ранее в этом году, и "Лестер" надеется объявить о продлении сотрудничества с Джеймсом уже на следующей неделе.