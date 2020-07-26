Ван Перси: "Сказал сыну, что буду играть вместе с Руни. Он подумал, что Уэйн переходит в "Арсенал"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси рассказал, как ввел своего сына Шакила в заблуждение, сказав, что будет играть за одну команду с Уэйном Руни.

Проведя восемь лет в Северном Лондоне, в 2012 году Ван Перси решился на переход в "Манчестер Юнайтед", где в первом же сезоне выиграл Премьер-Лигу.



Семье Ван Перси было непросто покидать обжитое место, и Робину решил зайти с козыря, уговаривая сына на переезд, но просчитался.



"Возможно, я бы мог выбрать другие слова. Я просто пытался объясниться перед тем, как принять сложное решение. А то было очень сложно решение, потому что последние месяцы в "Арсенале" были очень сложными для меня и моей семьи".



"Как-то я сказал Шакилу, который был фанатом Уэйна Руни: "Тебе бы понравилось, если бы я играл вместе с Руни?" Он ответил: "Да, он переходит в "Арсенал"?



"Я сказал: "Нет, нет, нет. Это мы переезжаем туда". Он ответил: "Но это далеко, и это другой город". Он был еще довольно молод и также сказал: "Но у меня друзья в школе, и я счастлив здесь". Он не был слишком рад переезду и не слишком этого хотел".



"Но вы знаете, как бывает с детьми. После трех-четырех дней в Манчестере они завели новых друзей, и жизнь побежала вперед. Они были очень счастливы в Манчестере".



"Многие люди, друзья из Лондона, спрашивали меня, зачем я собираюсь переезжать в Манчестер. Они говорили: "Это будет сложно, там плохо и вечно идет дождь". Классическая история насчет Манчестера".



"Я ответил: "Хорошо, но я все равно хочу перейти. Я сделаю это", — поведал Ван Перси официальному подкасту "Юнайтед".