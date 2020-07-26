38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 26 июля, пройдут все 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" уже не сможет финишировать выше восьмого места, однако Микель Артета пообещал выставить максимальную сильный состав. "Уиган" в первом матче после увольнения Найджела Пирсона безвольно уступил "Манчестер Сити" (0:4), в следствие чего опустился в зону вылета и теперь отчаянно нуждается в очках. "Канониры" выиграли пять из шести последних домашних встреч с "шершнями" в рамках Премьер-Лиги, во всех пяти не пропуская.



"Арсенал" потерял до конца сезона Шкодрана Мустафи. Также травмированы Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс и Габриэль Мартинелли.



"Уотфорд" устроит тест для Этьена Капу. Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Айзек Саксесс завершают сезон в лазарете.



САУТГЕМПТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



"Саутгемптон" в любом случае финиширует в нижней половине таблицы, а "Шеффилд Юнайтед" — в верхней. Еще в ноябре "святые" находились в зоне вылета, поэтому печалиться им не стоит. А вот "клинки" после карантина были нестабильны, лишившись шансов сперва на Лигу Чемпионов, а затем и на Лигу Европы. В каждой из пяти последних встреч этих команд во всех турнирах показывалась красная карточка.



Защитник "Саутгемптона" Ян Беднарек может вернуться после травмы икроножной мышцы. Также поправился Ян Валери, но Мусса Дженепо и Софиан Буфаль все еще отсутствуют.



Нападающий "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе, едва ставший отцом, получит возможность отдохнуть и провести время с семьей.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" неизменно выигрывал свой заключительный матч чемпионата в пяти предыдущих сезонах — с общим счетом 17:1. Правда, к концу этой кампании "сороки" резко сбавили обороты и из 15 последних очков набрали только два. "Ливерпуль" в минувший вторник получил в свои руки чемпионский кубок, однако Юрген Клопп уверяет, что его команда по-прежнему голодна и уже предвкушает новую кампанию. В рамках высшего дивизиона "Ньюкасл" потерпел 76 поражений от "красных" — больше, чем от кого-либо другого.



Из лазарета "Ньюкасла" возвращаются полузащитники Айзек Хейден и Шон Лонгстафф. Эмилю Крафту предстоит фитнес-тест. Джамаал Ласселлс, Фабиан Шер и Киран Кларк команде не помогут.



"Ливерпуль" досрочно отпустил из расположения клуба Адама Лаллану. Также сидит на чемоданах Деян Ловрен.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НОРВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция



Этим матчем "Норвич" прощается с Премьер-Лигой, а для "Манчестер Сити" это будет последняя игра перед возобновлением плей-офф Лиги Чемпионов. В 43 встречах этих соперников в рамках высшего дивизиона "канарейки" отпраздновали всего одну победу.



"Сити" по-прежнему вынужден обходиться без Клаудио Браво и Серхио Агуэро.



У "Норвича" дисквалифицированы Йосип Дрмич и Эмилиано Буэндиа, удаленные против "Бернли" в прошлую субботу. Сэм Байрам, Грант Хенли, Тимм Клозе, Мориц Ляйтнер и Алекс Тетти травмированы.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00



Матч невероятной важности для обеих команд, ведь его победитель получает путевку в Лигу Чемпионов. И хотя "Манчестер Юнайтед" устраивает и ничья, Оле Гунннар Сульшер заявил, что хочет выиграть — и выиграть в доминирующей манере. "Лестер" одержал только одну победу в 13 последних домашних встречах с "красными дьяволами" в рамках Премьер-Лиги — 5:3 в сентябре 2014.



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю завершает отбывать дисквалификацию. Бен Чилуэлл, Рикарду Перейра, Джеймс Мэддисон, Даниэль Амарти и Кристиан Фукс продолжают лечиться. Марк Олбрайтон под вопросом.



"Юнайтед" надеется, что Люк Шоу успеет залечить свою лодыжку. Эрик Байи восстанавливается после травмы головы. Аксель Туанзебе и Фил Джонс точно не сыграют.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 18:00



Занимая предпоследнее место, "Борнмут" понимает, что даже победы может оказаться недостаточно для выживания в Премьер-Лиге. "Вишенкам" также нужно, чтобы "Астон Вилла" и "Уотфорд" проиграли свои матчи. Над "Эвертоном" нависла угроза финишировать ниже 11-го места впервые с сезона 2003/04, когда "ириски" были 17-ми. "Эвертон" выиграл все шесть встреч с "Борнмутом", включая четыре в Премьер-Лиге, с общим счетом 20:7.



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин оправился после повреждения лодыжки.



"Борнмут", возможно, проведет этот важнейший матч без Натана Аке, которого беспокоит пах. Адам Смит восстановился после травмы головы, полученной против "Тоттенхэма".



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" впервые за пять сезонов финиширует вне топ-4, однако концовка кампании не может не обнадеживать. Вдобавок "шпоры" все еще могут попасть в Лигу Европы, и в этом их мотивация на последний тур. "Кристал Пэлас" потерпел семь поражений подряд в Премьер-Лиге, хотя далеко не всегда был плох по игре. "Тоттенхэм" выиграл все девять последних встреч с "орлам" в чемпионате.



Капитан "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич надеется, что успеет решить свои проблемы с коленом. Точно не сыграют Мамаду Сако, Джеймс Томкинс, Патрик Ван Анхольт, Гари Кэхилл и дисквалифицированный Кристиан Бентеке.



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, пропустивший четыре последних матча из-за травмы задней поверхности бедра, уже возобновил тренировки. Для Танги Ндомбеле сезон завершен.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Челси" гарантированно попадет в Лигу Чемпионов, если избежит поражения, однако "Вулверхэмптон" видится очень сложным соперником и сам еще не обеспечил себе шестую позицию, открывающую дверь в Лигу Европы. В рамках Премьер-Лиги "синие" ни разу не уступили в пяти домашних встречах с "волками", одержав четыре победы.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте может вернуться после травмы задней поверхности бедра.



У "Вулверхэмптона" нет кадровых проблем.



БЕРНЛИ — БРАЙТОН 18:00



Пожалуй, главная мотивация для игроков "Бернли" на матч с "Брайтоном" состоит в том, чтобы помочь своему голкиперу Нику Поупу завоевать "Золотую перчатку". Плюс каждая из команд может подняться на одну строчку выше и чуть увеличить свои призовые. Шесть из восьми последних встреч этих соперников в чемпионате завершились вничью.



"Бернли" по-прежнему вынужден обходиться без Бена Ми, Мэтта Лоутона, Чарли Тэйлора, Джека Корка и Эшли Барнса.



В лазарете "Брайтона" тоже без изменений. Отсутствуют Хосе Искьердо и Стивен Альсате.



ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 18:00



В минувший вторник "Астон Вилла" одержала победу 1:0 над "Арсеналом", чем резко увеличила свои шансы на выживание. Однако "Вест Хэм" пока не демонстрирует признаков пляжного настроения, набрав 11 очков в шести последних матчах — как и в 17 предыдущих. "Молотобойцы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних домашних встречах с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для Аарона Крессуэлла и Джаррода Боуэна.



"Астон Вилла" потеряла с травмой задней поверхности бедра Ахмеда Аль-Мухаммади. Нил Тэйлор оправился после похожего повреждения.