Варди признан лучшим игроком "Лестера" в этом сезоне

Нападающий Джейми Варди был признан лучшим игроком "Лестера" в сезоне 2019/20 и по версии болельщиков, и по версии самих футболистов команды Брендана Роджерса.

Варди выдающимся образом проводит этот сезон, забив 23 гола в 34 матчах Премьер-Лиги. В данный момент именно Джейми возглавляет бомбардирскую гонку английского первенства.



Успехи Варди впечатляют еще больше, если вспомнить, что Джейми уже 33 года — солидный возраст для игрока, выступающего на позиции форварда.



Стоит отметить, что болельщики "Лестера" признали Варди Игроком Года впервые за восемь лет англичанина на "Кинг Пауэр". Награду от своих партнеров по команде Джейми уже получал — в сезоне 2013/14, когда "лисы" выиграли Чемпионшип.



Добавим, что молодым Игроком Года в "Лестере" стал нападающий Харви Барнс, забивший шесть голов и отдавший восемь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.