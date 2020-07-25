Моуриньо: "Пара лишних матчей, и "Тоттенхэм" был бы в топ-4"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.

"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.

Моуриньо чувствует, что сезон завершается слишком рано для его команды, которая набрала такой хороший ход, что спокойно могла бы претендовать на большее.

"Давайте чуть отстранимся и посмотрим на ситуацию в более глобальном масштабе".

"У меня есть ощущение, что нам не хватает пары матчей, потому что команда набрала хороший ход, сильно играет и свободна от травм".

"Также я чувствую, что в нормальных условиях мы бы без проблем финишировали в топ-4, и, наверное, нам бы потребовалось не более двух дополнительных матчей, чтобы войти в топ-4", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 601

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 25.07.2020 22:02 # chelsiukpro
    Смотря с кем ещё играт пришлось!!! Маур неподумал и ляпнул думая Норвич и Бордмут был бы в 39 и 40 туре...

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  2. liverbro 25.07.2020 21:48 # liverbro
    Моур всегда пытается оправдать свои достижения,мечтая о чем то)если бы,да кабы)

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  3. alexomck 25.07.2020 21:27 # alexomck
    учитывая как выше немощи соревнуются по непопаданию туда - вполне.

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  4. largo-winch 25.07.2020 21:15 # largo-winch
    А 2 года назад писали, что единственное место где можно посмотреть матчи Лиги Чемпионов в Лондоне.

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  5. kanoniru-poker 25.07.2020 21:11 # kanoniru-poker
    Хорош ныть, впервые попал в условия Венгера и никуя не смог только ноет.

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  6. arhangel777 25.07.2020 21:09 # arhangel777
    Если бы да кобы)))

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  7. manutd-20champ 25.07.2020 21:03 # manutd-20champ
    42 тура ещё лучше, правда?

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