Моуриньо: "Пара лишних матчей, и "Тоттенхэм" был бы в топ-4"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.
"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.
Моуриньо чувствует, что сезон завершается слишком рано для его команды, которая набрала такой хороший ход, что спокойно могла бы претендовать на большее.
"Давайте чуть отстранимся и посмотрим на ситуацию в более глобальном масштабе".
"У меня есть ощущение, что нам не хватает пары матчей, потому что команда набрала хороший ход, сильно играет и свободна от травм".
"Также я чувствую, что в нормальных условиях мы бы без проблем финишировали в топ-4, и, наверное, нам бы потребовалось не более двух дополнительных матчей, чтобы войти в топ-4", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
25.07.2020 21:00
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Последние комментарии:
Смотря с кем ещё играт пришлось!!! Маур неподумал и ляпнул думая Норвич и Бордмут был бы в 39 и 40 туре...
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Моур всегда пытается оправдать свои достижения,мечтая о чем то)если бы,да кабы)
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учитывая как выше немощи соревнуются по непопаданию туда - вполне.
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А 2 года назад писали, что единственное место где можно посмотреть матчи Лиги Чемпионов в Лондоне.
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Хорош ныть, впервые попал в условия Венгера и никуя не смог только ноет.
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Если бы да кобы)))
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42 тура ещё лучше, правда?
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