Моуриньо: "Пара лишних матчей, и "Тоттенхэм" был бы в топ-4"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что его команда ворвалась бы в топ-4 Премьер-Лиги, если бы сезон состоял из 40 туров, а не 38.

"Шпоры" находятся в отличной форме после коронавирусной паузы, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Этот рывок позволил подопечным Моуриньо вступить в борьбу за попадание в Лигу Европы.



Моуриньо чувствует, что сезон завершается слишком рано для его команды, которая набрала такой хороший ход, что спокойно могла бы претендовать на большее.



"Давайте чуть отстранимся и посмотрим на ситуацию в более глобальном масштабе".



"У меня есть ощущение, что нам не хватает пары матчей, потому что команда набрала хороший ход, сильно играет и свободна от травм".



"Также я чувствую, что в нормальных условиях мы бы без проблем финишировали в топ-4, и, наверное, нам бы потребовалось не более двух дополнительных матчей, чтобы войти в топ-4", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".