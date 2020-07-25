Сака разрывается между сборными Англии и Нигерии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака признался, что пока не сделал выбор между сборными Англии и Нигерии.
В данный момент Сака выступает на международной арене за юношескую сборную Англии U-19. Однако тот стремительный прогресс, который Букайо демонстрирует в этом сезоне, говорит о том, что вскоре 18-летний вингер может получить шанс на взрослом уровне.
И тогда Букайо, забившему четыре гола и отдавшему 11 результативных передач в 39 матчах этого сезона за "канониров", придется выбрать, с какой из двух сборных связать свое будущее.
"Это тяжелый выбор. Я с радостью представляю Англию на юношеском уровне, но также я горжусь нигерейским происхождением своих родителей".
"Мы пока не сделали выбор, поэтому мне важно сосредоточиться на своей игре, а когда придет время, мы примем решение", — сообщил Сака Sky Sports.
25.07.2020 20:00
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негритянскую жопу разорвало
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к неграм дуй, поднимай африку с колен, а не становись на колено как псевдонегры типа анри и прочие хемилтоны
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Топарь коих в акдемиях Лондона не бывало ))
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