Сака разрывается между сборными Англии и Нигерии

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака признался, что пока не сделал выбор между сборными Англии и Нигерии.

В данный момент Сака выступает на международной арене за юношескую сборную Англии U-19. Однако тот стремительный прогресс, который Букайо демонстрирует в этом сезоне, говорит о том, что вскоре 18-летний вингер может получить шанс на взрослом уровне.

И тогда Букайо, забившему четыре гола и отдавшему 11 результативных передач в 39 матчах этого сезона за "канониров", придется выбрать, с какой из двух сборных связать свое будущее.

"Это тяжелый выбор. Я с радостью представляю Англию на юношеском уровне, но также я горжусь нигерейским происхождением своих родителей".

"Мы пока не сделали выбор, поэтому мне важно сосредоточиться на своей игре, а когда придет время, мы примем решение", — сообщил Сака Sky Sports.


Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, сборная Нигерии

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 318

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  1. gormartin 25.07.2020 20:32 # gormartin
    негритянскую жопу разорвало

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  2. bushido 25.07.2020 20:21 # bushido
    к неграм дуй, поднимай африку с колен, а не становись на колено как псевдонегры типа анри и прочие хемилтоны

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  3. kanoniru-poker 25.07.2020 20:06 # kanoniru-poker
    Топарь коих в акдемиях Лондона не бывало ))

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