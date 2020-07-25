Артета: "Арсеналу" нужен новый Аршавин или Касорла"

Микель Артета и Андрей Аршавин Наставник "Арсенала" Микель Артета дал понять, что его приоритетом на лето является покупка плеймейкера.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "канониры" занимают только 10-е место и выше восьмого уже не поднимутся.

В команде Артеты хватает проблемных позиций. Это и оборона, и опорная зона, однако в первую очередь Микелю нужен игрок атакующего плана, который способен решать судьбу матчей в одиночку.

"Посмотрите на игроков, которые были у клуба в прошлом на позиции 10-го номера. Ты вспоминаешь Касорлу, Росицки, Аршавина, Рэмси, Мхитаряна. Даже Джек Уилшир поиграл в этой зоне".

"Теперь всех этих игроков здесь уже нет. Нам нужно возобновить этот цикл. Такого рода игроки являются важной частью любой команды", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 25.07.2020 19:09 # sterlyad
    Артетавский Уклад Един! АУЕ! Старт-Себальясу,Хуй-Озилу

    (ответить)

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