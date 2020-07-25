Салах не уверен в своем будущем
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поставил под вопрос свое долгосрочное будущее в мерсисайдском клубе.
Приобретение Салаха у "Ромы" в 2017 году стало огромной трансферной удачей для "красных". Мохамед сформировал отличную связку с Садио Мане и Роберто Фирмино — эта тройка нападения наводит страх не только на Премьер-Лигу, но и на всю Европу, что подтверждают два финала Лиги Чемпионов подряд.
На пути к титулу Премьер-Лиги в этом сезоне Салах забил 19 голов и отдал 10 результативных передач, однако 28-летний египтянин не берется сказать, как долго он еще будет выступать за "Ливерпуль".
"Прямо сейчас я просто хочу насладиться моментом! Никто не знает будущее и не знает, что произойдет. Давайте подождем и увидим".
"Однако в данный момент мы являемся победителями Лиги Чемпионов и победителями Премьер-Лиги, чему я рад. Посмотрим, что случится в будущем, но я очень рад, что выиграл эти трофеи", — сообщил Салах La FM Colombia.
25.07.2020 18:00
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Странный комментарий.
На самом деле не велика уж потеря.
Я больше нервничаю от интереса Реала к Мане.
Продать Салаха за 120-150 млн было бы большой сделкой.
Салах не является определяющим звеном в клубе, но является хорошим исполнителем, а такого можно заменить.
Тот же Санчо мог бы подойти, ещё бы деньги остались.
Если бы Мо перестал жадничать и больше играл через партнёров (как он это изредка делает), то я бы был другого мнения о его ценности для команды.
Посмотрим, смогут ли топ клубы предложить такие деньги за Мо.
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La FM Colombia а Эхо Москвы до Салаха не дозвонились?
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Ливерпуль независим от одного игрока , может быть зависим от Клоппа , но не от какого либо игрока . Кто хочет уйти волен это сделать , Коутиньо не даст соврать .
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Пздец бл... Спроси у любого футболиста и он тебе ответит тоже самое. Особенно, когда выиграл знаменитые чашки)
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Гнать его ссаными тряпками в манчестер сити. Только там можно 2 момента из 7 реализовывать
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