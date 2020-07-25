Салах не уверен в своем будущем

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поставил под вопрос свое долгосрочное будущее в мерсисайдском клубе.

Приобретение Салаха у "Ромы" в 2017 году стало огромной трансферной удачей для "красных". Мохамед сформировал отличную связку с Садио Мане и Роберто Фирмино — эта тройка нападения наводит страх не только на Премьер-Лигу, но и на всю Европу, что подтверждают два финала Лиги Чемпионов подряд.

На пути к титулу Премьер-Лиги в этом сезоне Салах забил 19 голов и отдал 10 результативных передач, однако 28-летний египтянин не берется сказать, как долго он еще будет выступать за "Ливерпуль".

"Прямо сейчас я просто хочу насладиться моментом! Никто не знает будущее и не знает, что произойдет. Давайте подождем и увидим".

"Однако в данный момент мы являемся победителями Лиги Чемпионов и победителями Премьер-Лиги, чему я рад. Посмотрим, что случится в будущем, но я очень рад, что выиграл эти трофеи", — сообщил Салах La FM Colombia.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 25.07.2020 18:22 # liverpool888
    Странный комментарий.
    На самом деле не велика уж потеря.
    Я больше нервничаю от интереса Реала к Мане.
    Продать Салаха за 120-150 млн было бы большой сделкой.
    Салах не является определяющим звеном в клубе, но является хорошим исполнителем, а такого можно заменить.
    Тот же Санчо мог бы подойти, ещё бы деньги остались.
    Если бы Мо перестал жадничать и больше играл через партнёров (как он это изредка делает), то я бы был другого мнения о его ценности для команды.
    Посмотрим, смогут ли топ клубы предложить такие деньги за Мо.

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  2. weorlfc 25.07.2020 18:19 # weorlfc
    La FM Colombia а Эхо Москвы до Салаха не дозвонились?

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  3. abrec 25.07.2020 18:12 # abrec
    Ливерпуль независим от одного игрока , может быть зависим от Клоппа , но не от какого либо игрока . Кто хочет уйти волен это сделать , Коутиньо не даст соврать .

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  4. bushwacka 25.07.2020 18:08 # bushwacka
    Пздец бл... Спроси у любого футболиста и он тебе ответит тоже самое. Особенно, когда выиграл знаменитые чашки)

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  5. sterlyad 25.07.2020 18:03 # sterlyad
    Гнать его ссаными тряпками в манчестер сити. Только там можно 2 момента из 7 реализовывать

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