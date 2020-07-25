Салах не уверен в своем будущем

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поставил под вопрос свое долгосрочное будущее в мерсисайдском клубе.

Приобретение Салаха у "Ромы" в 2017 году стало огромной трансферной удачей для "красных". Мохамед сформировал отличную связку с Садио Мане и Роберто Фирмино — эта тройка нападения наводит страх не только на Премьер-Лигу, но и на всю Европу, что подтверждают два финала Лиги Чемпионов подряд.



На пути к титулу Премьер-Лиги в этом сезоне Салах забил 19 голов и отдал 10 результативных передач, однако 28-летний египтянин не берется сказать, как долго он еще будет выступать за "Ливерпуль".



"Прямо сейчас я просто хочу насладиться моментом! Никто не знает будущее и не знает, что произойдет. Давайте подождем и увидим".



"Однако в данный момент мы являемся победителями Лиги Чемпионов и победителями Премьер-Лиги, чему я рад. Посмотрим, что случится в будущем, но я очень рад, что выиграл эти трофеи", — сообщил Салах La FM Colombia.