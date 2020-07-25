МЮ переключится на Комана, если не сможет купить Санчо

Кингсли Коман из "Баварии" находится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции флангового атакующего игрока.

Первым именем в списке "красных дьяволов" по-прежнему значится Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". И хотя англичанин уже вступил в предпоследний год по своему контракту и хочет вернуться на родину, согласовать столь дорогостоящий трансфер будет непросто.



На этот случай у "Юнайтед" есть ряд альтернативных вариантов, включая Комана. Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" может попытаться арендовать 24-летнего француза.



Однако "Бавария" не очень-то заинтересована в расставании с Кингсли, который забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах завершившегося сезона Бундеслиги.



Коман выступает за "Баварию" с 2017 года, а его контракт рассчитан до июня 2023.