МЮ переключится на Комана, если не сможет купить Санчо
Кингсли Коман из "Баварии" находится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции флангового атакующего игрока.
Первым именем в списке "красных дьяволов" по-прежнему значится Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". И хотя англичанин уже вступил в предпоследний год по своему контракту и хочет вернуться на родину, согласовать столь дорогостоящий трансфер будет непросто.
На этот случай у "Юнайтед" есть ряд альтернативных вариантов, включая Комана. Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" может попытаться арендовать 24-летнего француза.
Однако "Бавария" не очень-то заинтересована в расставании с Кингсли, который забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах завершившегося сезона Бундеслиги.
Коман выступает за "Баварию" с 2017 года, а его контракт рассчитан до июня 2023.
25.07.2020 17:00
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У Баварии отличный сплав из молодых и опытных игроков, работают, как машина с хорошей скамейкой для ротации. Очень сомнительно, что они готовы кого-то из молодёжи продать, даже если игрок не всегда в старте.
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