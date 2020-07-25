МЮ переключится на Комана, если не сможет купить Санчо

Кингсли Коман Кингсли Коман из "Баварии" находится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции флангового атакующего игрока.

Первым именем в списке "красных дьяволов" по-прежнему значится Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии". И хотя англичанин уже вступил в предпоследний год по своему контракту и хочет вернуться на родину, согласовать столь дорогостоящий трансфер будет непросто.

На этот случай у "Юнайтед" есть ряд альтернативных вариантов, включая Комана. Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" может попытаться арендовать 24-летнего француза.

Однако "Бавария" не очень-то заинтересована в расставании с Кингсли, который забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах завершившегося сезона Бундеслиги.

Коман выступает за "Баварию" с 2017 года, а его контракт рассчитан до июня 2023.


Метки Бавария, Коман, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 17:00

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  1. sausage 25.07.2020 17:07 # sausage
    У Баварии отличный сплав из молодых и опытных игроков, работают, как машина с хорошей скамейкой для ротации. Очень сомнительно, что они готовы кого-то из молодёжи продать, даже если игрок не всегда в старте.

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