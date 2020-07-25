Питер Мур: "Клопп создан для "Ливерпуля"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур считает, что Юрген Клопп был "создан", чтобы тренировать мерсисайдский клуб.

На текущей неделе "Ливерпуль" поднял свой первый титул чемпионата Англии с 1990 года. Победой в Премьер-Лиге "красные" продлили свою потрясающую трофейную серию, и Мур не стал скупиться на похвалу для главного творца этого успеха.



"Шенкли пришел в 1959 году и вскоре после этого сказал: "Я был создан для "Ливерпуля", а "Ливерпуль" был создан для меня". Думаю, Юрген, наверное, может сказать то же самое".



"Он лидер, он харизматичен, он блестящий тактик и тренер, игроки восхищаются им, он абсолютно великолепен не только на протяжении 90 минут матча, но и семь дней в неделю, ведя этот клуб вперед".



"Он дал городу и нашей глобальной армии фанатов нечто очень важное после того, как мы 30 лет были так близки, почти достигали цели, но никак не могли ее достичь".



"В среду вечером вы могли видеть по его лицу, что это значит для него. Юрген великолепен".



"А для тех, кому не посчастливилось знать его лично, позвольте мне сказать, что он такой же, каким вы его видите. Что на обложке, то и внутри. Он великолепный лидер, и мы очень его любим", — сообщил Мур talkSPORT.