Ришарлисон и Динь нормально бы отнеслись к гею в раздевалке "Эвертона"

Игроки "Эвертона" Ришарлисон и Люка Динь заявили, что нормально бы отнеслись к гею в раздевалке своей команды.

В данный момент в профессиональном английском футболе нет игрока, который бы открыто объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако Ришарлисон убежден, что игра должна следовать за остальным обществом.



"Мир сильно изменился. Мы уже не можем жить, как жили люди 100 лет назад. Все мы одинаковые и заслуживаем одинакового отношения к себе".



"Думаю, это не стало бы проблемой, если бы игрок совершил каминг-аут здесь или где-нибудь еще. Каждый заслуживает уважительного и равного отношения к себе", — сообщил Ришарлисон официальному веб-сайту "ирисок".



Точку зрения своего партнера разделяет и Динь. Гей в раздевалке "Эвертона" — это нормально, считает Люка.



"Мы бы нормально отреагировали. У нас не было бы никаких проблем с этим. У игроков открытое мышление, мы разговариваем на все темы. Никто не будет шокирован. Все было бы нормально".



"Это нормально. К каждому нужно относиться одинаково. Я всегда так смотрел на футбол, и так заведено в "Эвертоне". Ничего бы не изменилось, это не стало бы проблемой", — добавил Динь.