Кепа находится на пороге неприятного рекорда
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага находится на пороге повторения неприятного рекорда в преддверии финиша сезона Премьер-Лиги.
В заключительном туре "синие" сыграют дома против "Вулверхэмптона", и сейчас Кепа находится всего в одном мяче от того, чтобы стать рекордсменом своего клуба по пропущенным голам за один сезон Премьер-Лиги.
Daily Express напоминает, что самый дорогой голкипер в мире пропустил уже 47 голов в 33 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 13 в шести последних. В среднем Кепа пропускает по 1.42 мяча за игру.
На один больше голов — 48 — пропустил Дмитрий Харин в сезоне 1993/94 (1.2 в среднем за игру). Правда, тогда россиянин сыграл 40 матчей в Премьер-Лиге (в дивизионе было 22 команды) и стоил своему клубу не 72 миллиона фунтов, как Кепа, а только 400 тыс.
Daily Mail приводит еще один малоприятный для Аррисабалаги статистический показатель. 8 процентов пропущенных "Челси" голов за всю историю выступлений в Премьер-Лиге приходятся именно на 25-летнего испанца.
25.07.2020 14:00
Просмотров: 2399
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кариуса купите у Ливерпуля, он проверенный в АПЛ и мотивирован
(ответить)
с такой защитой Алиссон ещё бы больше пропустил, хотя почему с такой, там в Пульке ещё больше бардак сейчас.
(ответить)
Кепа конечно денег своих не стоит, но он просто обычный кипер, а не дно. При стиле лемпса в широкую линию и контроль защитники просто не тащат. Пропускали много и на угловых из-за роста. Был был бы автобус как у Маура, Кепа выглядел бы вторым Петром Чехом.
Облак, которого они хотят купить также привык играть от лютейшего автобуса. И стата у него из-за этого высокая. Если они его купят будет еще больший фейл, чем Кепа
(ответить)
Самый дорогой кипер может оказаться даже хуже какого-то бездарного русака. Пенсы, одним словом :))
(ответить)
Дааа, пенсы... довели свою команду до позора, в свое время Бегович(!!) был третьим вратарём. Как можно было лишиться таких вратарей и взять это недоразумение за такие деньги, лол
(ответить)
Лютый дыркач просто. По соотношению цена-качество худший трансфер в истории клуба, без вариантов
(ответить)
Легенда-дырка!
(ответить)
Не понимаю хейт в сторону кепы. Он к бабке вари павловны записался на курс обучения силы взгляда, через 2 года будет глазами траектории мячей менять или по просту лопать их
(ответить)
Норм кипер, защита дно. Ладно Кристенсен на банку сел и Луиза продали.
(ответить)
Сами виноваты что с этим мудаком попали! Надо было отпускать носатого быстрее и искать замену а не морочить яйца и в спешке покупать дерьмо за рекордные деньги.
(ответить)
В Спартак его)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий