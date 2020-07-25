Кепа находится на пороге неприятного рекорда

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага находится на пороге повторения неприятного рекорда в преддверии финиша сезона Премьер-Лиги.

В заключительном туре "синие" сыграют дома против "Вулверхэмптона", и сейчас Кепа находится всего в одном мяче от того, чтобы стать рекордсменом своего клуба по пропущенным голам за один сезон Премьер-Лиги.

Daily Express напоминает, что самый дорогой голкипер в мире пропустил уже 47 голов в 33 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 13 в шести последних. В среднем Кепа пропускает по 1.42 мяча за игру.

На один больше голов — 48 — пропустил Дмитрий Харин в сезоне 1993/94 (1.2 в среднем за игру). Правда, тогда россиянин сыграл 40 матчей в Премьер-Лиге (в дивизионе было 22 команды) и стоил своему клубу не 72 миллиона фунтов, как Кепа, а только 400 тыс.

Daily Mail приводит еще один малоприятный для Аррисабалаги статистический показатель. 8 процентов пропущенных "Челси" голов за всю историю выступлений в Премьер-Лиге приходятся именно на 25-летнего испанца.


Метки Аррисабалага, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 25.07.2020 15:29 # largo-winch
    Кариуса купите у Ливерпуля, он проверенный в АПЛ и мотивирован

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  2. alexomck 25.07.2020 15:15 # alexomck
    с такой защитой Алиссон ещё бы больше пропустил, хотя почему с такой, там в Пульке ещё больше бардак сейчас.

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  3. sunsstorm 25.07.2020 15:14 # sunsstorm
    Кепа конечно денег своих не стоит, но он просто обычный кипер, а не дно. При стиле лемпса в широкую линию и контроль защитники просто не тащат. Пропускали много и на угловых из-за роста. Был был бы автобус как у Маура, Кепа выглядел бы вторым Петром Чехом.
    Облак, которого они хотят купить также привык играть от лютейшего автобуса. И стата у него из-за этого высокая. Если они его купят будет еще больший фейл, чем Кепа

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  4. xin 25.07.2020 15:13 # xin
    Самый дорогой кипер может оказаться даже хуже какого-то бездарного русака. Пенсы, одним словом :))

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  5. sterix009 25.07.2020 14:59 # sterix009
    Дааа, пенсы... довели свою команду до позора, в свое время Бегович(!!) был третьим вратарём. Как можно было лишиться таких вратарей и взять это недоразумение за такие деньги, лол

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  6. division 25.07.2020 14:47 # division
    Лютый дыркач просто. По соотношению цена-качество худший трансфер в истории клуба, без вариантов

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  7. liverpool1892est 25.07.2020 14:37 # liverpool1892est
    Легенда-дырка!

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  8. sterlyad 25.07.2020 14:23 # sterlyad
    Не понимаю хейт в сторону кепы. Он к бабке вари павловны записался на курс обучения силы взгляда, через 2 года будет глазами траектории мячей менять или по просту лопать их

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  9. ganinilyha 25.07.2020 14:22 # ganinilyha
    Норм кипер, защита дно. Ладно Кристенсен на банку сел и Луиза продали.

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  10. bluefil 25.07.2020 14:13 # bluefil
    Сами виноваты что с этим мудаком попали! Надо было отпускать носатого быстрее и искать замену а не морочить яйца и в спешке покупать дерьмо за рекордные деньги.

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  11. iceteam 25.07.2020 14:11 # iceteam
    В Спартак его)

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