Кепа находится на пороге неприятного рекорда

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага находится на пороге повторения неприятного рекорда в преддверии финиша сезона Премьер-Лиги.

В заключительном туре "синие" сыграют дома против "Вулверхэмптона", и сейчас Кепа находится всего в одном мяче от того, чтобы стать рекордсменом своего клуба по пропущенным голам за один сезон Премьер-Лиги.



Daily Express напоминает, что самый дорогой голкипер в мире пропустил уже 47 голов в 33 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 13 в шести последних. В среднем Кепа пропускает по 1.42 мяча за игру.



На один больше голов — 48 — пропустил Дмитрий Харин в сезоне 1993/94 (1.2 в среднем за игру). Правда, тогда россиянин сыграл 40 матчей в Премьер-Лиге (в дивизионе было 22 команды) и стоил своему клубу не 72 миллиона фунтов, как Кепа, а только 400 тыс.



Daily Mail приводит еще один малоприятный для Аррисабалаги статистический показатель. 8 процентов пропущенных "Челси" голов за всю историю выступлений в Премьер-Лиге приходятся именно на 25-летнего испанца.