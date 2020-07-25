Клопп: "Постараемся стать лучше"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на следующий сезон.

В следующем сезоне "красным" предстоит защищать титул Премьер-Лиги, выигранный в этой кампании с огромным преимуществом.

Прямо сейчас Клопп собирается немного отдохнуть, чтобы затем полностью погрузиться в работу и попытаться сделать свою команду еще лучше.

"Завершив сезон в воскресенье, мы сможем насладиться каникулами. Затем в середине августа мы начнем тренироваться, и с того момента мы будем стараться изо всех сил. Ничто не будет нас сдерживать".

"Я хочу видеть, чтобы мы сражались за следующий трофей. Сражались на поле и наслаждались упорной работой. Пока мы это делаем, у нас будут хорошие шансы".

"За эти годы парни написали славную историю, но она еще не закончилась — мы сами решим, когда она закончится. Мы можем сделать жизнь других команд еще менее комфортной. Мы не изменимся, мы постараемся стать лучше".

"Возможно ли стать еще лучше и продлить свой успех? Я бы сказал да", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 25.07.2020 13:46 # superperez101
    клопп в сложившихся обстоятельствах вынужден делать ставку на прогресс своих игроков
    в прошлом году была точно такая же ситуация, когда никого не купили.
    но максимум что светит это борьба на один фронт. может еще в лч

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  2. chelsiukpro 25.07.2020 13:36 # chelsiukpro
    Ещё след сезон будете в гонке за чемпиком с голубыми а потом уже не думаю что всё проидёт гладко. Мю Челси 21/22 будут уже сильны с молодняком окрепшим! Сити сольёт ещё 200 лямов что соперничать....

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