Клопп: "Постараемся стать лучше"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на следующий сезон.
В следующем сезоне "красным" предстоит защищать титул Премьер-Лиги, выигранный в этой кампании с огромным преимуществом.
Прямо сейчас Клопп собирается немного отдохнуть, чтобы затем полностью погрузиться в работу и попытаться сделать свою команду еще лучше.
"Завершив сезон в воскресенье, мы сможем насладиться каникулами. Затем в середине августа мы начнем тренироваться, и с того момента мы будем стараться изо всех сил. Ничто не будет нас сдерживать".
"Я хочу видеть, чтобы мы сражались за следующий трофей. Сражались на поле и наслаждались упорной работой. Пока мы это делаем, у нас будут хорошие шансы".
"За эти годы парни написали славную историю, но она еще не закончилась — мы сами решим, когда она закончится. Мы можем сделать жизнь других команд еще менее комфортной. Мы не изменимся, мы постараемся стать лучше".
"Возможно ли стать еще лучше и продлить свой успех? Я бы сказал да", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
клопп в сложившихся обстоятельствах вынужден делать ставку на прогресс своих игроков
в прошлом году была точно такая же ситуация, когда никого не купили.
но максимум что светит это борьба на один фронт. может еще в лч
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Ещё след сезон будете в гонке за чемпиком с голубыми а потом уже не думаю что всё проидёт гладко. Мю Челси 21/22 будут уже сильны с молодняком окрепшим! Сити сольёт ещё 200 лямов что соперничать....
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