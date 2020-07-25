Клопп: "Постараемся стать лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на следующий сезон.

В следующем сезоне "красным" предстоит защищать титул Премьер-Лиги, выигранный в этой кампании с огромным преимуществом.



Прямо сейчас Клопп собирается немного отдохнуть, чтобы затем полностью погрузиться в работу и попытаться сделать свою команду еще лучше.



"Завершив сезон в воскресенье, мы сможем насладиться каникулами. Затем в середине августа мы начнем тренироваться, и с того момента мы будем стараться изо всех сил. Ничто не будет нас сдерживать".



"Я хочу видеть, чтобы мы сражались за следующий трофей. Сражались на поле и наслаждались упорной работой. Пока мы это делаем, у нас будут хорошие шансы".



"За эти годы парни написали славную историю, но она еще не закончилась — мы сами решим, когда она закончится. Мы можем сделать жизнь других команд еще менее комфортной. Мы не изменимся, мы постараемся стать лучше".



"Возможно ли стать еще лучше и продлить свой успех? Я бы сказал да", — цитирует Клоппа Daily Mirror.