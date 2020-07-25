Роджерс: "Варди — один из лучших нападающих в мире"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал Джейми Варди одним из лучших нападающих в мире.

В свои 33 года Варди словно обрел вторую молодость, демонстрируя потрясающую результативность. Именно Джейми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги этого сезона с 23 голами.



Голы Варди очень бы пригодились "Лестеру" в воскресенье — только победа над "Манчестер Юнайтед" позволит "лисам" выйти в Лигу Чемпионов. И Роджерс знает, что может положиться на Джейми в этой ситуации.



"В данный момент нужно рассматривать Джейми Варди в качестве одного из ведущих нападающих в мировом футболе. Когда в следующем сезоне мы попадем в еврокубки — независимо от соревнования, — он сможет снова продемонстрировать это".



"Когда я только взялся за работу, я назвал его нападающим мирового уровня. К счастью, в следующем году у него будет возможность продемонстрировать это на европейской арене".



"Мы все желаем ему финишировать лучшим бомбардиром, что стало бы выдающимся достижением с учетом его возраста и всего прочего. Но для меня возраст не имеет особого значения. Его форма абсолютно великолепна", — цитирует Роджерса BBC.