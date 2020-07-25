Анчелотти требует от Ришарлисона 30 голов за сезон

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поставил перед своим нападающим Ришарлисоном цель забить 30 голов за сезон.

Общаясь с медиа на этой неделе, Ришрлисон выразил надежду, что в следующем сезоне ему удастся покорить рубеж в 20 голов.



Однако для Анчелотти такая цель кажется недостаточно амбициозной. Карло убежден, что 23-летний бразилец, отличившийся 13 раз в этом сезоне Премьер-Лиги, способен на гораздо большее.



"Думаю, Ришарлисон ошибается, когда ставит перед собой цель забить 20 голов за сезон. 20 голов не должны быть его целью. Он должен забивать минимум 30".



"У меня были нападающие, которым удавалось забивать по 60 голов за сезон — имена здесь неважны (Криштиану Роналду забил 61 гол во всех турнирах за "Реал" в 2014/15)".



"Но даже в Англии, Дидье Дрогба в одиночку забивал 29 голов за сезон Премьер-Лиги. Поэтому цель для Ришарлисона — 30 голов, а не 20", — сообщил Анчелотти Sky Sports.