Сильва: "Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что добьюсь этого всего"

Давид Сильва В преддверии своего прощального матча в Премьер-Лиге полузащитник Давид Сильва заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере в "Манчестер Сити".

Воскресное противостояние с "Норвичем" станет для Сильвы его 309-м и одновременно последним матчем в карьере в рамках высшего английского сезона — по окончании сезона Давид покидает "Этихад".

За 10 лет в клубе Давид выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги. 34-летний испанец абсолютно удовлетворен английским этапом своей карьеры.

"Когда я оглядываюсь назад на все то, чего я добился, то я даже в самых смелых мечтах не мог себе этого представить".

"Какой совет я бы дал себе молодому, переходящему в "Сити"? Я бы сказал ему сделать все точно так же, как сделал я".

"Когда ты молод, ты не мечтаешь обо всем этом. Ты просто мечтаешь стать профессионалом и играть в высшем дивизионе".

"Я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим парнем, который наслаждался игрой. Надеюсь, люди тоже наслаждались моим футболом", — цитирует Сильву BBC.


Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 619

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Последние комментарии:




  1. osivori 25.07.2020 09:18 # osivori
    в самом деле отличный парень и игрок высокой квалификации, помню манчини его привел

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  2. januzaj00 25.07.2020 08:16 # januzaj00
    Легенда и хороший парень. Не то что всякие хуилнеры, который даже на своём празднике не может забыть своего ебыря

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  3. shakur 25.07.2020 08:14 # shakur
    Лучший

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  4. stevens 25.07.2020 08:07 # stevens
    >Сильва: "Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что добьюсь этого всего

    Просто 0 выходов в финал ЛЧ и ЛЕ у хуесоса е6аного, не говооя уже о победах в них.

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