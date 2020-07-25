Сильва: "Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что добьюсь этого всего"
В преддверии своего прощального матча в Премьер-Лиге полузащитник Давид Сильва заявил, что ничего бы не стал менять в своей карьере в "Манчестер Сити".
Воскресное противостояние с "Норвичем" станет для Сильвы его 309-м и одновременно последним матчем в карьере в рамках высшего английского сезона — по окончании сезона Давид покидает "Этихад".
За 10 лет в клубе Давид выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги. 34-летний испанец абсолютно удовлетворен английским этапом своей карьеры.
"Когда я оглядываюсь назад на все то, чего я добился, то я даже в самых смелых мечтах не мог себе этого представить".
"Какой совет я бы дал себе молодому, переходящему в "Сити"? Я бы сказал ему сделать все точно так же, как сделал я".
"Когда ты молод, ты не мечтаешь обо всем этом. Ты просто мечтаешь стать профессионалом и играть в высшем дивизионе".
"Я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим парнем, который наслаждался игрой. Надеюсь, люди тоже наслаждались моим футболом", — цитирует Сильву BBC.
25.07.2020 08:00
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Последние комментарии:
в самом деле отличный парень и игрок высокой квалификации, помню манчини его привел
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Легенда и хороший парень. Не то что всякие хуилнеры, который даже на своём празднике не может забыть своего ебыря
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Лучший
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>Сильва: "Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что добьюсь этого всего
Просто 0 выходов в финал ЛЧ и ЛЕ у хуесоса е6аного, не говооя уже о победах в них.
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