Лаллана близок к переходу в "Брайтон"

"Брайтон" лидирует в борьбе за полузащитника Адама Лаллану, который покидает "Ливерпуль" свободным агентом.

По информации The Telegraph, Лаллана не попадет в заявку "красных" на заключительный матч этого сезона против "Ньюкасла" в воскресенье, поскольку находится в завершающей стадии переговоров с "чайками".



Адам, посвятивший "Ливерпулю" шесть лет своей карьеры, уже попрощался с партнерами по команде, главным тренером Юргеном Клоппом и сотрудниками клуба.



"Часть меня в восхищении по поводу нового вызова. Я близок к тому, чтобы прояснить свою ситуацию, поэтому я испытываю смешанные эмоции".



"К сожалению, у меня не будет возможности должным образом попрощаться с фанатами, но я вполне уверен, что вернусь на "Энфилд", чтобы попытаться набрать здесь три очка".



"Уверен, в тот момент болельщики меня славно примут, и я смогу попрощаться, как следует. Уверен, это случится в какой-нибудь момент в следующем сезоне", — сообщил Лаллана в своем прощальном интервью.



Добавим, 32-летний англичанин сделал свой выбор в пользу "Брайтона" из-за игрового стиля, а также под влиянием того прогресса, которого команда Грэма Поттера добилась в завершающей стадии сезона.