"Челси" и "Юнайтед" готовы поспорить за Облака
В борьбе за голкипера "Атлетико" Яна Облака "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед".
Два года назад Кепа Аррисабалага переходил в "Челси" в статусе самого дорогого голкипера мира, однако подтвердить свой ценник соответствующей игрой не смог.
В 37 матчах этого сезона Премьер-Лиги "синие" пропустили просто пугающее количество мячей — 54. Даже занимающий 16-ю позицию "Брайтон" позволил соперникам поразить свои ворота меньше раз.
Возможно, Аррисабалага и не совершает столь явных ляпов, как Давид Де Хеа из "Юнайтед", но в то же время и не спасает свою команду, и любое попадание мяча в створ ворот Кепы с высокой вероятностью становится голом.
Поэтому укрепление последнего рубежа становится одним из приоритетов для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на ближайшее трансферное окно, которое открывается уже в понедельник.
Целью номер один для "Челси" является Ян Облак, чьи отступные по контракту составляют 120 миллионов евро (109 млн. фунтов). Однако "Атлетико" испытывает серьезные финансовые затруднения из-за влияния пандемии коронавируса и может согласиться на меньшую сумму.
По информации The Sun, за ситуацией вокруг Облака следит и "Юнайтед", чей тренер Оле Гуннар Сульшер имеет большие претензии к Давиду Де Хеа и даже на публике уже не так рьяно защищает своего основного голкиперы.
На "Олд Траффорд" опасаются, что молодой Дин Хендерсон еще не готов взвалить на себя бремя первого номера, и считают, что Облак — один из немногих, кто стал бы "апгрейдом" относительно Де Хеа.
Обоим английским клубам также стало известно, что амбициозный 27-летний словенец открыт к новому вызову в своей карьере после шести сезонов в Мадриде.
Облак отчаянно жаждет трофеев, за эти шесть сезонов в "Атлетико" выиграв лишь одну серьезную награду — Лигу Европы два года назад.
Большая проблема и для "Челси", и для "Юнайтед" связана с их нынешними первыми номерами. Одни обладают самым дорогим голкипером в мире, другие — самым высокооплачиваемым. Держать таких игроков в запасе — непозволительная роскошь, а пристроить в другой клуб, когда на дворе кризис, крайне затруднительно.
25.07.2020 06:00
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Последние комментарии:
С каких пор новости от зе сан теперь ставят в новость дня?
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ыыы бля
сидит в Атлетико и мечтает поиграть в ЛЕ
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Как же низко пал Де Хея, что упоминается в предложении с Кепой Ларисой Балалалкой
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Победа Борнмута и Уотфорда. Скриньте, отморозки!
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Скумы кто начнёт? Я вас в любом споре обассу
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По информации The Sun
Источник: http://fapl.ru/posts/79869/#reply
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Хею и фунтов 50 сверху+лингардиньо и Джонса в подарок
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