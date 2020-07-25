"Челси" и "Юнайтед" готовы поспорить за Облака

В борьбе за голкипера "Атлетико" Яна Облака "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед".

Два года назад Кепа Аррисабалага переходил в "Челси" в статусе самого дорогого голкипера мира, однако подтвердить свой ценник соответствующей игрой не смог.



В 37 матчах этого сезона Премьер-Лиги "синие" пропустили просто пугающее количество мячей — 54. Даже занимающий 16-ю позицию "Брайтон" позволил соперникам поразить свои ворота меньше раз.



Возможно, Аррисабалага и не совершает столь явных ляпов, как Давид Де Хеа из "Юнайтед", но в то же время и не спасает свою команду, и любое попадание мяча в створ ворот Кепы с высокой вероятностью становится голом.



Поэтому укрепление последнего рубежа становится одним из приоритетов для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на ближайшее трансферное окно, которое открывается уже в понедельник.



Целью номер один для "Челси" является Ян Облак, чьи отступные по контракту составляют 120 миллионов евро (109 млн. фунтов). Однако "Атлетико" испытывает серьезные финансовые затруднения из-за влияния пандемии коронавируса и может согласиться на меньшую сумму.



По информации The Sun, за ситуацией вокруг Облака следит и "Юнайтед", чей тренер Оле Гуннар Сульшер имеет большие претензии к Давиду Де Хеа и даже на публике уже не так рьяно защищает своего основного голкиперы.



На "Олд Траффорд" опасаются, что молодой Дин Хендерсон еще не готов взвалить на себя бремя первого номера, и считают, что Облак — один из немногих, кто стал бы "апгрейдом" относительно Де Хеа.



Обоим английским клубам также стало известно, что амбициозный 27-летний словенец открыт к новому вызову в своей карьере после шести сезонов в Мадриде.



Облак отчаянно жаждет трофеев, за эти шесть сезонов в "Атлетико" выиграв лишь одну серьезную награду — Лигу Европы два года назад.



Большая проблема и для "Челси", и для "Юнайтед" связана с их нынешними первыми номерами. Одни обладают самым дорогим голкипером в мире, другие — самым высокооплачиваемым. Держать таких игроков в запасе — непозволительная роскошь, а пристроить в другой клуб, когда на дворе кризис, крайне затруднительно.