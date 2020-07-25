"Челси" и "Юнайтед" готовы поспорить за Облака

Ян Облак В борьбе за голкипера "Атлетико" Яна Облака "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед".

Два года назад Кепа Аррисабалага переходил в "Челси" в статусе самого дорогого голкипера мира, однако подтвердить свой ценник соответствующей игрой не смог.

В 37 матчах этого сезона Премьер-Лиги "синие" пропустили просто пугающее количество мячей — 54. Даже занимающий 16-ю позицию "Брайтон" позволил соперникам поразить свои ворота меньше раз.

Возможно, Аррисабалага и не совершает столь явных ляпов, как Давид Де Хеа из "Юнайтед", но в то же время и не спасает свою команду, и любое попадание мяча в створ ворот Кепы с высокой вероятностью становится голом.

Поэтому укрепление последнего рубежа становится одним из приоритетов для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на ближайшее трансферное окно, которое открывается уже в понедельник.

Целью номер один для "Челси" является Ян Облак, чьи отступные по контракту составляют 120 миллионов евро (109 млн. фунтов). Однако "Атлетико" испытывает серьезные финансовые затруднения из-за влияния пандемии коронавируса и может согласиться на меньшую сумму.

По информации The Sun, за ситуацией вокруг Облака следит и "Юнайтед", чей тренер Оле Гуннар Сульшер имеет большие претензии к Давиду Де Хеа и даже на публике уже не так рьяно защищает своего основного голкиперы.

На "Олд Траффорд" опасаются, что молодой Дин Хендерсон еще не готов взвалить на себя бремя первого номера, и считают, что Облак — один из немногих, кто стал бы "апгрейдом" относительно Де Хеа.

Обоим английским клубам также стало известно, что амбициозный 27-летний словенец открыт к новому вызову в своей карьере после шести сезонов в Мадриде.

Облак отчаянно жаждет трофеев, за эти шесть сезонов в "Атлетико" выиграв лишь одну серьезную награду — Лигу Европы два года назад.

Большая проблема и для "Челси", и для "Юнайтед" связана с их нынешними первыми номерами. Одни обладают самым дорогим голкипером в мире, другие — самым высокооплачиваемым. Держать таких игроков в запасе — непозволительная роскошь, а пристроить в другой клуб, когда на дворе кризис, крайне затруднительно.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2020 06:00

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  1. januzaj00 25.07.2020 07:46 # januzaj00
    С каких пор новости от зе сан теперь ставят в новость дня?

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  2. vyrentz 25.07.2020 07:41 # vyrentz
    ыыы бля
    сидит в Атлетико и мечтает поиграть в ЛЕ

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  3. largo-winch 25.07.2020 07:40 # largo-winch
    Как же низко пал Де Хея, что упоминается в предложении с Кепой Ларисой Балалалкой

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  4. scouser2005 25.07.2020 07:22 # scouser2005
    Победа Борнмута и Уотфорда. Скриньте, отморозки!

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  5. drogba11cool 25.07.2020 06:57 # drogba11cool
    Скумы кто начнёт? Я вас в любом споре обассу

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  6. neevald 25.07.2020 06:56 # neevald
    Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

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  7. alexomck 25.07.2020 06:47 # alexomck
    По информации The Sun

    Источник: http://fapl.ru/posts/79869/#reply

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  8. keane16 25.07.2020 06:46 # keane16
    Хею и фунтов 50 сверху+лингардиньо и Джонса в подарок

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