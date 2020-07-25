Моуриньо не придется продавать своих лучших игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получил гарантии от руководства клуба, что ему не придется продавать своих ведущих игроков этим летом.

Громадный долг за новый стадион, экономический кризис и непопадание в Лигу Чемпионов ставят "Тоттенхэм" в весьма затруднительную финансовую ситуацию.



Даже появились слухи, что Моуриньо придется продать кого-нибудь из своих лидеров — вроде Харри Кейна. Однако Жозе уверяет, что этого не случится. Так обещал президент "шпор" Даниэль Леви.



"Да, я получил гарантии насчет того, что клубу не придется продавать своих лучших игроков".



"Думаю, мы движемся в правильном направлении. Мы очень спокойны и организованны. Мы знаем, что мы можем, и мы знаем, что не можем. Нельзя реагировать на то, что могут сделать наши конкуренты. Что могут они, не всегда можем мы".



"У нас есть баланс, есть сплоченность. У нас нет сомнений насчет того, в чем мы нуждаемся и что возможно для нас".



"Поэтому, думаю, шаг за шагом мы будем укреплять свой состав и делать его более сбалансированным. Конечно, сохранение лучших игроков — очень важная вещь", — цитирует Моуриньо Sky Sports.