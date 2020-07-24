Агуэро поправится к матчу с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что нападающий Серхио Агуэро вернется к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 7 августа.

Напомним, Агуэро пропускает концовку сезона Премьер-Лиги из-за травмы колена, полученной против "Бернли" в прошлом месяце.



Не теряя ни дня, 32-летний аргентинец улетел в Барселону, где перенес операцию и сейчас усиленно работает в тренажерном зале, надеясь вернуться на поле через две недели.



"Надеюсь, к "Реалу" каждый будет здоров. Менди дисквалифицирован, но все остальные будут здоровы, если в следующие две недели не случится никакой беды на тренировке. Мы рассчитываем на опытных парней в этом матче".



"Мы хотим подготовиться правильным образом к "Реалу". Матч против "Норвича" и тренировки на этой недели будут отправной точкой для подготовки к "Реалу". Я буду смотреть, кто готов сыграть в столь важном матче".



"Против "Арсенала" мы оказались не готовы, против "Уотфорда" мы сыграли чуть лучше, но нам все еще нужно прибавить", — цитирует Гвардиолу Goal.