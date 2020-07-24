Ледли Кинг войдет в тренерский штаб "Тоттенхэма"

Легенда "Тоттенхэма" Ледли Кинг ведет переговоры о вхождении в штаб главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

В пятницу во время своей пресс-конференции Моуриньо сообщил, что один из его помощников в лице Рикарду Формозинью покидает клуб, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Жозе также сказал, что собирается взять на место Формозиньо молодого тренера, который имеет "историю и связь с клубом".



По информации The Telegraph, таковой фигурой должен стать Кинг, который после завершения своей карьеры в 2012 году исполняет роль представителя "Тоттенхэма".



Ледли, любимчик президента "шпор" Даниэля Леви, уже ведет переговорых о своих обязанностях в штабе Моуриньо. Предполагается, что 39-летний англичанин будет работать с первой командой, но особенно тщательно — с защитниками.



За 13 лет своей карьеры в "Тоттенхэме" Кинг выиграл лишь Кубок Лиги. Ледли считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, однако хронические проблемы с коленями не позволили ему в полной мере реализовать свой потенциал.