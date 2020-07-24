Ледли Кинг войдет в тренерский штаб "Тоттенхэма"

Ледли Кинг Легенда "Тоттенхэма" Ледли Кинг ведет переговоры о вхождении в штаб главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

В пятницу во время своей пресс-конференции Моуриньо сообщил, что один из его помощников в лице Рикарду Формозинью покидает клуб, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.

Жозе также сказал, что собирается взять на место Формозиньо молодого тренера, который имеет "историю и связь с клубом".

По информации The Telegraph, таковой фигурой должен стать Кинг, который после завершения своей карьеры в 2012 году исполняет роль представителя "Тоттенхэма".

Ледли, любимчик президента "шпор" Даниэля Леви, уже ведет переговорых о своих обязанностях в штабе Моуриньо. Предполагается, что 39-летний англичанин будет работать с первой командой, но особенно тщательно — с защитниками.

За 13 лет своей карьеры в "Тоттенхэме" Кинг выиграл лишь Кубок Лиги. Ледли считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, однако хронические проблемы с коленями не позволили ему в полной мере реализовать свой потенциал.


Метки Кинг, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 314

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.07.2020 22:22 # mixmaster
    Херасе, у них есть легенды?

    (ответить)

  2. iamwin1 24.07.2020 22:19 # iamwin1
    Пушка был, жаль в петухах

    (ответить)

  3. cunningham 24.07.2020 22:12 # cunningham
    расизм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: