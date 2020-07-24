МЮ не отпустит Смоллинга и Санчеса снова в аренду

"Манчестер Юнайтед" не разрешил "Роме" и "Интеру" продлить аренду защитника Криса Смоллинга и нападающего Алексиса Санчеса, соответственно, на следующий сезон.

Как известно, Смоллинг и Санчес отправились из Манчестера покорять Италию прошлым летом. Изначально арендные соглашения по обоим игрокам были рассчитаны до конца июня, однако в связи с коронавирусной паузой "Юнайтед" согласился их краткосрочно продлить до первой недели августа, когда завершается сезон Серии А.



Как сообщает Sky Sports, Крис и Алексис должны будут вернуться в Манчестер после заключительного тура Серии А 2 августа. На матчи плей-офф Лиги Европы англичанин и чилиец не останутся.



Кроме того, "Юнайтед" уже решил, что Смоллинг и Санчес повторно не уйдут в аренду. "Красные дьяволы" готовы рассмотреть предложения только по постоянным трансферам.



Добавим, что "Рома" является потенциальным соперником "Юнайтед" по полуфиналу Лиги Европы, "Интер" — по финалу в Кельне 21 августа.