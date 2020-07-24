Мустафи пропустит финал Кубка Англии

Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи уже не сыграет в этом сезоне и, соответственно, пропустит финал Кубка Англии 1 августа.

После прихода Микеля Артеты на должность главного тренера "канониров" карьера Мустафи в лондонском клубе получила второе дыхание. Шкодран появлялся в стартовом составе на 12 из 14 матчей до того, как получил травму задней поверхности бедра в противостоянии с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в прошлый уикенд.



Мустафи уже пропустил выезд к "Астон Вилле" посреди этой недели, а также не сыграет в заключительном туре Премьер-Лиги против "Уотфорда" и в кубковом финале против "Челси".



Таким образом, теперь 28-летний немец может сосредоточиться на своей реабилитации и подготовке к новому сезону — а также на своем будущем, потому что недавно Артета намекал на продление контракта с защитником.