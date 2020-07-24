"Эвертон" и "Лидс" заинтересованы в Серхио Ромеро

"Эвертон" и вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" заинтересованы в приобретении голкипера "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро.

После своего переезда на "Олд Траффорд" в 2015 году Ромеро сыграл только 59 матчей, но при этом сохранил свои ворота на замке невероятное количество раз — 38.



Тем не менее, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассматривает Ромеро исключительно как дублера, проигнорировав Серхио даже в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси" в прошлый уикенд, чем весьма удивил публику.



Ромеро смог четко понять, что своего шанса стать первым номером "красных дьяволов" он никогда не получит — скорее Сульшер вернет Дина Хендерсона, чем начнет выпускать Серхио вместо Давида Де Хеа.



Зато шанс на справедливую конкуренцию 33-летнему аргентинцу готовы предоставить "Эвертон" и "Лидс", сообщает ESPN. "Ириски" не в полной мере довольны Джорданом Пикфордом, тогда как "белым" нужен надежный и опытный страж ворот после повышения в классе из Чемпионшипа.