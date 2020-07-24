Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии PFA станет кто-то из "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) станет представитель "Ливерпуля".

Ранее днем Ассоциация пишущих о футболе журналистов признала капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим игроком по своей версии в сезоне 2019/20.

Гвардиола ожидает, что при присуждении другой престижной индивидуальной награды полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, проводящий выдающийся сезон, тоже будет проигнорирован, как игнорировались звезды "Сити" в два предыдущих, чемпионских, сезона.

"Нет, нет, эту награду получит игрок "Ливерпуля".

"Когда мы побеждали в Премьер-Лиге, награду получал игрок "Ливерпуля". Теперь они выиграли Премьер-Лигу, и я практически уверен, что лучшим игроком сезона станет кто-то из "Ливерпуя".

"Эта награда всегда достается "Ливерпулю", — сообщил Гвардиола BBC Radio Manchester.


Метки PFA, Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 477

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Последние комментарии:




  1. superperez101 24.07.2020 18:33 # superperez101
    внатуре пичот

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  2. liverfun 24.07.2020 18:32 # liverfun
    не может смириться, что все похуй на сити, как бы они не пыжились.
    выбор делают в основном непредвзятые люди. это не болельщики, которые могут накрутить голоса, так что жаловаться не на что

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  3. fanstevengerrard 24.07.2020 18:28 # fanstevengerrard
    Блядский ебучий нытик ебаный. Им ЛЧ оставили, а оно все сука ноет, уебище.

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  4. tratatata 24.07.2020 18:17 # tratatata
    ну епта гвардиола разочаровал. стал нытиком, как маур когда то

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  5. vyrentz 24.07.2020 18:17 # vyrentz
    Шарлатан уже плотно занял место Моура на сцене зашкварных интервью. Вызывайте пожарных, у нас погорелец.

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  6. sterlyad 24.07.2020 18:08 # sterlyad
    А ещё вся тима ливерпука будет в сборной апл

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  7. scauzer11 24.07.2020 18:07 # scauzer11
    на кофейной гуще гадал или к бабке ходил калоль, а откуда такие познания ещё))

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