Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии PFA станет кто-то из "Ливерпуля"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) станет представитель "Ливерпуля".
Ранее днем Ассоциация пишущих о футболе журналистов признала капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим игроком по своей версии в сезоне 2019/20.
Гвардиола ожидает, что при присуждении другой престижной индивидуальной награды полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, проводящий выдающийся сезон, тоже будет проигнорирован, как игнорировались звезды "Сити" в два предыдущих, чемпионских, сезона.
"Нет, нет, эту награду получит игрок "Ливерпуля".
"Когда мы побеждали в Премьер-Лиге, награду получал игрок "Ливерпуля". Теперь они выиграли Премьер-Лигу, и я практически уверен, что лучшим игроком сезона станет кто-то из "Ливерпуя".
"Эта награда всегда достается "Ливерпулю", — сообщил Гвардиола BBC Radio Manchester.
24.07.2020 18:00
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внатуре пичот
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не может смириться, что все похуй на сити, как бы они не пыжились.
выбор делают в основном непредвзятые люди. это не болельщики, которые могут накрутить голоса, так что жаловаться не на что
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Блядский ебучий нытик ебаный. Им ЛЧ оставили, а оно все сука ноет, уебище.
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ну епта гвардиола разочаровал. стал нытиком, как маур когда то
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Шарлатан уже плотно занял место Моура на сцене зашкварных интервью. Вызывайте пожарных, у нас погорелец.
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А ещё вся тима ливерпука будет в сборной апл
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на кофейной гуще гадал или к бабке ходил калоль, а откуда такие познания ещё))
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