Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии PFA станет кто-то из "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) станет представитель "Ливерпуля".

Ранее днем Ассоциация пишущих о футболе журналистов признала капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим игроком по своей версии в сезоне 2019/20.



Гвардиола ожидает, что при присуждении другой престижной индивидуальной награды полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, проводящий выдающийся сезон, тоже будет проигнорирован, как игнорировались звезды "Сити" в два предыдущих, чемпионских, сезона.



"Нет, нет, эту награду получит игрок "Ливерпуля".



"Когда мы побеждали в Премьер-Лиге, награду получал игрок "Ливерпуля". Теперь они выиграли Премьер-Лигу, и я практически уверен, что лучшим игроком сезона станет кто-то из "Ливерпуя".



"Эта награда всегда достается "Ливерпулю", — сообщил Гвардиола BBC Radio Manchester.