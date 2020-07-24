Лэмпард и Клопп прокомментировали свою стычку

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард и его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировали свою стычку во время матча Премьер-Лиги в минувшую среду.

Победный для "Ливерпуля" матч против "синих" (5:3) был отмечен тем, что Лэмпард, возмущенный поведением другого тренерского штаба, выкрикнул в адрес коллег "f**k off". Стороны обменялись весьма резкими фразами.



После игры Лэмпард посоветовал "красным" не быть слишком высокомерными, и о своем поведении Фрэнк до сих пор не жалеет.



"Я жалею лишь о том, какие слова использовал. Я в курсе того, что теперь это везде в социальных сетях. У меня две маленьких дочери. Так что об этом я жалею".



"Что касается страсти, с которой я защищаю свою команду, то нет. Возможно, я бы мог использовать другие выражения".



"Я бы выпил пива с Юргеном Клоппом и произнес тост по поводу их достижений в этом году. Но мне не понравилось кое-что с их скамейки. Не сам Юрген Клопп, а люди позади него. Они перешли черту, и меня это возмутило", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.



Комментируя этот инцидент, Клопп тоже не стал раскаиваться, посоветовав молодому коллеге выучить урок.



"Мы не высокомерны. Фрэнк был настроен как боец, и я уважаю это. На мой взгляд, в разгар матча ты можешь быть практическим кем угодно.... Он приехал побеждать или хотя бы набрать очко для попадания в Лигу Чемпионов, и я уважаю это".



"Но ему нужно научиться, что с финальным свистком это все остается позади. Не стоит затем об это говорить. Фрэнк должен научиться этому. У него много времени в запасе, потому что он молодой тренер, но он должен научиться этому".



"Мы не высокомерны. Совсем наоборот. Финальный свисток и глава закрыта, но он этого не сделал, а мне это не нравится", — приводит слова Клоппа ESPN.



