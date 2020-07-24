Лэмпард и Клопп прокомментировали свою стычку

Фрэнк Лэмпард и Юрген Клопп Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард и его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировали свою стычку во время матча Премьер-Лиги в минувшую среду.

Победный для "Ливерпуля" матч против "синих" (5:3) был отмечен тем, что Лэмпард, возмущенный поведением другого тренерского штаба, выкрикнул в адрес коллег "f**k off". Стороны обменялись весьма резкими фразами.

После игры Лэмпард посоветовал "красным" не быть слишком высокомерными, и о своем поведении Фрэнк до сих пор не жалеет.

"Я жалею лишь о том, какие слова использовал. Я в курсе того, что теперь это везде в социальных сетях. У меня две маленьких дочери. Так что об этом я жалею".

"Что касается страсти, с которой я защищаю свою команду, то нет. Возможно, я бы мог использовать другие выражения".

"Я бы выпил пива с Юргеном Клоппом и произнес тост по поводу их достижений в этом году. Но мне не понравилось кое-что с их скамейки. Не сам Юрген Клопп, а люди позади него. Они перешли черту, и меня это возмутило", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Комментируя этот инцидент, Клопп тоже не стал раскаиваться, посоветовав молодому коллеге выучить урок.

"Мы не высокомерны. Фрэнк был настроен как боец, и я уважаю это. На мой взгляд, в разгар матча ты можешь быть практическим кем угодно.... Он приехал побеждать или хотя бы набрать очко для попадания в Лигу Чемпионов, и я уважаю это".

"Но ему нужно научиться, что с финальным свистком это все остается позади. Не стоит затем об это говорить. Фрэнк должен научиться этому. У него много времени в запасе, потому что он молодой тренер, но он должен научиться этому".

"Мы не высокомерны. Совсем наоборот. Финальный свисток и глава закрыта, но он этого не сделал, а мне это не нравится", — приводит слова Клоппа ESPN.


Метки видео, Клопп, Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 17:25

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 24.07.2020 18:53 # liverpo0ol
    Relax, sit down hahaha

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  2. superperez101 24.07.2020 18:31 # superperez101
    в очных матчах у пенсов 3 поражения из 4
    не забывайте об этом

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  3. superperez101 24.07.2020 18:29 # superperez101
    все правильно клопп говорит
    после драки кулаками не машут

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  4. opt1k 24.07.2020 18:29 # opt1k
    Клопп дал понять Лэмпсу, что он на батю лезет зря

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  5. master-fakaster 24.07.2020 18:22 # master-fakaster
    Оба шарлатана погорели

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  6. manutd-20champ 24.07.2020 18:00 # manutd-20champ
    дайте насекомому огнетушитель, пригодится в общении с сутулым физруком.

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  7. sterlyad 24.07.2020 17:50 # sterlyad
    Ну что сказать: пес клопа облаял, а позже клоп укусил дворняжку.

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  8. raimbek1 24.07.2020 17:48 # raimbek1
    Типичный челсидор Лэмпёс не смог достойно принять разгром, и решил все равно как-нибудь самоутвердиться за счет оскорбления Клоппа, посмотрим как сутулый воспримет невыход в ЛЧ в последнем туре

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  9. drogba11cool 24.07.2020 17:48 # drogba11cool
    В лицо ничего не смог сказать, зато на конференции смельчак :D

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  10. df1992 24.07.2020 17:41 # df1992
    Ливерпульцы вы ахуели ???

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  11. contrario 24.07.2020 17:39 # contrario
    Клопп как папаня сынку объяснил что такое мужик.

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  12. frisby 24.07.2020 17:38 # frisby
    Матёрый волк Клопп красиво дал понять сутулому щенку что нужно научиться быть мужчиной и не тявкать как шавка. Сгорел физрук шестьнольси

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  13. januzaj00 24.07.2020 17:35 # januzaj00
    Какой тренер, такие и фанаты

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  14. rap-woiska 24.07.2020 17:29 # rap-woiska
    погорелец лЭмпусик

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