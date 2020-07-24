Лэмпард и Клопп прокомментировали свою стычку
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард и его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировали свою стычку во время матча Премьер-Лиги в минувшую среду.
Победный для "Ливерпуля" матч против "синих" (5:3) был отмечен тем, что Лэмпард, возмущенный поведением другого тренерского штаба, выкрикнул в адрес коллег "f**k off". Стороны обменялись весьма резкими фразами.
После игры Лэмпард посоветовал "красным" не быть слишком высокомерными, и о своем поведении Фрэнк до сих пор не жалеет.
"Я жалею лишь о том, какие слова использовал. Я в курсе того, что теперь это везде в социальных сетях. У меня две маленьких дочери. Так что об этом я жалею".
"Что касается страсти, с которой я защищаю свою команду, то нет. Возможно, я бы мог использовать другие выражения".
"Я бы выпил пива с Юргеном Клоппом и произнес тост по поводу их достижений в этом году. Но мне не понравилось кое-что с их скамейки. Не сам Юрген Клопп, а люди позади него. Они перешли черту, и меня это возмутило", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Комментируя этот инцидент, Клопп тоже не стал раскаиваться, посоветовав молодому коллеге выучить урок.
"Мы не высокомерны. Фрэнк был настроен как боец, и я уважаю это. На мой взгляд, в разгар матча ты можешь быть практическим кем угодно.... Он приехал побеждать или хотя бы набрать очко для попадания в Лигу Чемпионов, и я уважаю это".
"Но ему нужно научиться, что с финальным свистком это все остается позади. Не стоит затем об это говорить. Фрэнк должен научиться этому. У него много времени в запасе, потому что он молодой тренер, но он должен научиться этому".
"Мы не высокомерны. Совсем наоборот. Финальный свисток и глава закрыта, но он этого не сделал, а мне это не нравится", — приводит слова Клоппа ESPN.
24.07.2020 17:25
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Relax, sit down hahaha
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в очных матчах у пенсов 3 поражения из 4
не забывайте об этом
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все правильно клопп говорит
после драки кулаками не машут
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Клопп дал понять Лэмпсу, что он на батю лезет зря
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Оба шарлатана погорели
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дайте насекомому огнетушитель, пригодится в общении с сутулым физруком.
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Ну что сказать: пес клопа облаял, а позже клоп укусил дворняжку.
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Типичный челсидор Лэмпёс не смог достойно принять разгром, и решил все равно как-нибудь самоутвердиться за счет оскорбления Клоппа, посмотрим как сутулый воспримет невыход в ЛЧ в последнем туре
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В лицо ничего не смог сказать, зато на конференции смельчак :D
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Ливерпульцы вы ахуели ???
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Клопп как папаня сынку объяснил что такое мужик.
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Матёрый волк Клопп красиво дал понять сутулому щенку что нужно научиться быть мужчиной и не тявкать как шавка. Сгорел физрук шестьнольси
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Какой тренер, такие и фанаты
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погорелец лЭмпусик
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