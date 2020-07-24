Новый сезон Премьер-Лиги стартует 12 сентября
Премьер-Лига назвала сроки, в которые будет сыгран сезон 2020/21.
Старт новой кампании будет дан 12 сентября, а заключительный, 38-й, тур запланирован на 23 мая 2021 года.
Соответствующее решение было принято во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу.
Премьер-Лига также объявила, что продолжит консультации с FA и Футбольной Лигой по поводу составления расписания с учетом прочих внутренних соревнований.
Добавим, что нынешний сезон завершится уже в ближайшее воскресенье, 26 июля. Однако не все клубы Премьер-Лиги уйдут на каникулы — "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" возобновят свой путь в еврокубках.
24.07.2020 17:00
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Главное, чтобы со всеми турнирами игроки не обалдели.
Нагрузки, если следующий сезон пройдет так же плотно, как концовка этого, будут колоссальны.
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Какой путь, челс уже на каникулах будет ахах
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