Новый сезон Премьер-Лиги стартует 12 сентября

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига назвала сроки, в которые будет сыгран сезон 2020/21.

Старт новой кампании будет дан 12 сентября, а заключительный, 38-й, тур запланирован на 23 мая 2021 года.

Соответствующее решение было принято во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу.

Премьер-Лига также объявила, что продолжит консультации с FA и Футбольной Лигой по поводу составления расписания с учетом прочих внутренних соревнований.

Добавим, что нынешний сезон завершится уже в ближайшее воскресенье, 26 июля. Однако не все клубы Премьер-Лиги уйдут на каникулы — "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" возобновят свой путь в еврокубках.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 17:00

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  1. sterlyad 24.07.2020 17:13 # sterlyad
    Главное, чтобы со всеми турнирами игроки не обалдели.
    Нагрузки, если следующий сезон пройдет так же плотно, как концовка этого, будут колоссальны.

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  2. januzaj00 24.07.2020 17:02 # januzaj00
    Какой путь, челс уже на каникулах будет ахах

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