Новый сезон Премьер-Лиги стартует 12 сентября

Премьер-Лига назвала сроки, в которые будет сыгран сезон 2020/21.

Старт новой кампании будет дан 12 сентября, а заключительный, 38-й, тур запланирован на 23 мая 2021 года.



Соответствующее решение было принято во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги в пятницу.



Премьер-Лига также объявила, что продолжит консультации с FA и Футбольной Лигой по поводу составления расписания с учетом прочих внутренних соревнований.



Добавим, что нынешний сезон завершится уже в ближайшее воскресенье, 26 июля. Однако не все клубы Премьер-Лиги уйдут на каникулы — "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" возобновят свой путь в еврокубках.