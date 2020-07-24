Яя Туре тренируется с "Лейтон Ориент"

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре тренируется с "Лейтон Ориент" из Лиги Два.

"Кто это здесь у нас? Это всего лишь трехкратный чемпион Премьер-Лиги, а также победитель Лиги Чемпионов, Ла Лиги и Кубка Африки в лице Яя Туре. Вот как он выглядит в тренировочной форме "Лейтон Ориент" этим утром", — гласит сообщение клуба четвертого английского дивизиона в социальных сетях.

Туре сделал себе имя еще в "Барселоне", а к "Сити" присоединился в 2009 году. В 2018 Яя ушел свободным агентом в "Олимпиакос", но задержался в Греции только на три месяца.

Затем Туре побывал в китайском "Циндао Хайню" и, по слухам, договаривался с бразильским "Ботафого".

Лишь в прошлом году Туре опроверг слова своего агента Дмитрия Селюка о завершении игровой карьеры. Не исключено, что "Лейтон Ориент" и станет следующим клубом 37-летнего ивуарийца.


Метки Лейтон Ориент, Туре

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 24.07.2020 16:27 # blueswin
    Зачем ему всё это?

    уйдя в 33 из Сити, Гарет Бэрри провёл более достойную концовку карьеры.

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  2. iceteam 24.07.2020 16:23 # iceteam
    Днег у него дохрена, будет катать мяч в свое удовольствие)

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  3. cunningham 24.07.2020 16:11 # cunningham
    как раз его уровень

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