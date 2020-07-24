Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре тренируется с "Лейтон Ориент" из Лиги Два.

"Кто это здесь у нас? Это всего лишь трехкратный чемпион Премьер-Лиги, а также победитель Лиги Чемпионов, Ла Лиги и Кубка Африки в лице Яя Туре. Вот как он выглядит в тренировочной форме "Лейтон Ориент" этим утром", — гласит сообщение клуба четвертого английского дивизиона в социальных сетях.



Туре сделал себе имя еще в "Барселоне", а к "Сити" присоединился в 2009 году. В 2018 Яя ушел свободным агентом в "Олимпиакос", но задержался в Греции только на три месяца.



Затем Туре побывал в китайском "Циндао Хайню" и, по слухам, договаривался с бразильским "Ботафого".



Лишь в прошлом году Туре опроверг слова своего агента Дмитрия Селюка о завершении игровой карьеры. Не исключено, что "Лейтон Ориент" и станет следующим клубом 37-летнего ивуарийца.