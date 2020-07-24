"Ливерпуль" согласился отпустить Ловрена в "Зенит"
"Ливерпуль" согласился отпустить своего защитника Деяна Ловрена в "Зенит" примерно за 11 миллионов фунтов.
В этом сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "красных", Ловрен провел только 10 матчей, проигрывая конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.
По информации Liverpool Echo, ситуация Деяна привлекла внимание "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры с "Ливерпулем" на протяжении большей части июля и сейчас, наконец, согласовал размер компенсации.
Ожидается, что 31-летний хорват покинет мерсисайдский клуб, как только откроется трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп не станет препятствовать уходу защитника.
Добавим, что в 2014 году Ловрен был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 20 млн. фунтов, с тех пор сыграв 185 матчей.
24.07.2020 15:05
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Последние комментарии:
ахуеть.
вот это подарок на др.
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купите ска норм заща на место этого чемпиона
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Урааа! наконец-то!)
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Сити провёл титулом Компани, МЮ фергюсона, Челси Терри, а Ливерпуль Ловрена. Уникальные чемпионы со своими легендами.
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Зачит будут ЦЗ искать...
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Это праздник
С сединою на висках
Это радость
Со слезами на глазах
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Можем себе позволить, отпустить лучшего защитника мира, по его собственному мнению
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Господи я дожил до этого! Спасибо Ловрентий за все и пока!!!))))))
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Урааааааа
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Прощай, брат!
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АЛЛИЛУЙЯ БЛЯДЬ!
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Уход Ловрена - отличный трансфер для ЛФК.
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