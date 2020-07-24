"Ливерпуль" согласился отпустить Ловрена в "Зенит"

"Ливерпуль" согласился отпустить своего защитника Деяна Ловрена в "Зенит" примерно за 11 миллионов фунтов.

В этом сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "красных", Ловрен провел только 10 матчей, проигрывая конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



По информации Liverpool Echo, ситуация Деяна привлекла внимание "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры с "Ливерпулем" на протяжении большей части июля и сейчас, наконец, согласовал размер компенсации.



Ожидается, что 31-летний хорват покинет мерсисайдский клуб, как только откроется трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп не станет препятствовать уходу защитника.



Добавим, что в 2014 году Ловрен был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 20 млн. фунтов, с тех пор сыграв 185 матчей.