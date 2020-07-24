"Ливерпуль" согласился отпустить Ловрена в "Зенит"

Деян Ловрен "Ливерпуль" согласился отпустить своего защитника Деяна Ловрена в "Зенит" примерно за 11 миллионов фунтов.

В этом сезоне Премьер-Лиги, чемпионском для "красных", Ловрен провел только 10 матчей, проигрывая конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.

По информации Liverpool Echo, ситуация Деяна привлекла внимание "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры с "Ливерпулем" на протяжении большей части июля и сейчас, наконец, согласовал размер компенсации.

Ожидается, что 31-летний хорват покинет мерсисайдский клуб, как только откроется трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп не станет препятствовать уходу защитника.

Добавим, что в 2014 году Ловрен был куплен "Ливерпулем" у "Саутгемптона" за 20 млн. фунтов, с тех пор сыграв 185 матчей.


Метки Зенит, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 15:05

Количество просмотров Просмотров: 702

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 24.07.2020 15:41 # gerrard08
    ахуеть.
    вот это подарок на др.

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  2. lfcynwa 24.07.2020 15:38 # lfcynwa
    купите ска норм заща на место этого чемпиона

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  3. liverbro 24.07.2020 15:35 # liverbro
    Урааа! наконец-то!)

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  4. sterlyad 24.07.2020 15:22 # sterlyad
    Сити провёл титулом Компани, МЮ фергюсона, Челси Терри, а Ливерпуль Ловрена. Уникальные чемпионы со своими легендами.

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  5. b84 24.07.2020 15:20 # b84
    Зачит будут ЦЗ искать...

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  6. shamrock 24.07.2020 15:16 # shamrock
    Это праздник
    С сединою на висках
    Это радость
    Со слезами на глазах

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  7. lfc-krr 24.07.2020 15:16 # lfc-krr
    Можем себе позволить, отпустить лучшего защитника мира, по его собственному мнению

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  8. weorlfc 24.07.2020 15:15 # weorlfc
    Господи я дожил до этого! Спасибо Ловрентий за все и пока!!!))))))

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  9. mikkiynwa 24.07.2020 15:12 # mikkiynwa
    Урааааааа

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  10. shakur 24.07.2020 15:12 # shakur
    Прощай, брат!

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  11. contrario 24.07.2020 15:11 # contrario
    АЛЛИЛУЙЯ БЛЯДЬ!

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  12. fanstevengerrard 24.07.2020 15:09 # fanstevengerrard
    Уход Ловрена - отличный трансфер для ЛФК.

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