"Вест Хэм" выкупил Соучека
"Вест Хэм" выкупил полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 15 миллионов фунтов.
В январе "молотобойцы" арендовали Соучека до конца сезона за 4 млн. фунтов. Томаш быстро адаптировался в Премьер-Лиге и помог команде Дэвида Мойеса избежать вылета.
Гарантировав продление прописки в Премьер-Лиге, "Вест Хэм" воспользовался своей опцией и выкупил 25-летнего игрока сборной Чехии по заранее оговоренной цене, и сегодня Соучек заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года.
"Он потрясающий парень с очень хорошими физическими данными, и он забил важные голы — против "Челси", "Ньюкасла" и "Уотфорда". Мы рады, что он будет игроком "Вест Хэма" на протяжении длительного периода времени", — сообщил Мойес.
24.07.2020 14:50
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Хороший игрок!надеюсь, будет только прогрессировать
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не плохой игрок для молотков. боуэн тож.
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Пенсы обсикались
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