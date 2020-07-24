"Вест Хэм" выкупил Соучека

"Вест Хэм" выкупил полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 15 миллионов фунтов.

В январе "молотобойцы" арендовали Соучека до конца сезона за 4 млн. фунтов. Томаш быстро адаптировался в Премьер-Лиге и помог команде Дэвида Мойеса избежать вылета.



Гарантировав продление прописки в Премьер-Лиге, "Вест Хэм" воспользовался своей опцией и выкупил 25-летнего игрока сборной Чехии по заранее оговоренной цене, и сегодня Соучек заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года.



"Он потрясающий парень с очень хорошими физическими данными, и он забил важные голы — против "Челси", "Ньюкасла" и "Уотфорда". Мы рады, что он будет игроком "Вест Хэма" на протяжении длительного периода времени", — сообщил Мойес.