"Вест Хэм" выкупил Соучека

Томаш Соучек "Вест Хэм" выкупил полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 15 миллионов фунтов.

В январе "молотобойцы" арендовали Соучека до конца сезона за 4 млн. фунтов. Томаш быстро адаптировался в Премьер-Лиге и помог команде Дэвида Мойеса избежать вылета.

Гарантировав продление прописки в Премьер-Лиге, "Вест Хэм" воспользовался своей опцией и выкупил 25-летнего игрока сборной Чехии по заранее оговоренной цене, и сегодня Соучек заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года.

"Он потрясающий парень с очень хорошими физическими данными, и он забил важные голы — против "Челси", "Ньюкасла" и "Уотфорда". Мы рады, что он будет игроком "Вест Хэма" на протяжении длительного периода времени", — сообщил Мойес.


Метки Вест Хэм, Славия, Соучек, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 14:50

Количество просмотров Просмотров: 307

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Последние комментарии:




  1. liverbro 24.07.2020 15:36 # liverbro
    Хороший игрок!надеюсь, будет только прогрессировать

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  2. mixmaster 24.07.2020 15:34 # mixmaster
    не плохой игрок для молотков. боуэн тож.

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  3. sterlyad 24.07.2020 14:52 # sterlyad
    Пенсы обсикались

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