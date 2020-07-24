Сульшер хочет победить "Лестер" в доминирующей манере
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда будет играть на победу против "Лестера" в воскресенье.
Чтобы обеспечить себе место в топ-4 Премьер-Лиги, "красным дьяволам" достаточно избежать поражения на "Кинг Пауэр".
Однако Сульшер не собирается играть на ничью и хочет победить и победить в доминирующей манере.
"Мы предвкушаем этот матч, и мы сами создали для себя хорошую возможность попасть в Лигу Чемпионов на будущий год. Мы не можем отправиться туда, думая об исходе, нам просто нужно сыграть на достаточно высоком уровне и добиться хорошего результата".
"Мы хотим доминировать в этом матче. Мы всегда хотели, чтобы могли отправиться к "Лестеру" в последнем туре с пониманием того, что победа выведет нас в Лигу Чемпионов. Мы хотим приехать туда и победить", — цитирует Сульшера ESPN.
24.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
Забавно будет если МЮ проебет этот матч в лучших традициях, тк выше скилла обсираться в важных матчах, нет ни у одной другой команды АПЛ, а Челси возьмёт и соснет у Волков. Вот уж новички обрадуются возможности в ЛЕ покатать)
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Щас допиздется же
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Они и так надоминировались на рекорд по разгромным победам, на ещё отдну силёнок не хватит, зато гордится будут, что рекорд обновили
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Ой бля, не обосритесь только.
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