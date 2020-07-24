Сульшер хочет победить "Лестер" в доминирующей манере

Оле Гуннар Сульшер и Брендан Роджерс Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда будет играть на победу против "Лестера" в воскресенье.

Чтобы обеспечить себе место в топ-4 Премьер-Лиги, "красным дьяволам" достаточно избежать поражения на "Кинг Пауэр".

Однако Сульшер не собирается играть на ничью и хочет победить и победить в доминирующей манере.

"Мы предвкушаем этот матч, и мы сами создали для себя хорошую возможность попасть в Лигу Чемпионов на будущий год. Мы не можем отправиться туда, думая об исходе, нам просто нужно сыграть на достаточно высоком уровне и добиться хорошего результата".

"Мы хотим доминировать в этом матче. Мы всегда хотели, чтобы могли отправиться к "Лестеру" в последнем туре с пониманием того, что победа выведет нас в Лигу Чемпионов. Мы хотим приехать туда и победить", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 362

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Последние комментарии:




  1. mickey 24.07.2020 14:20 # mickey
    Забавно будет если МЮ проебет этот матч в лучших традициях, тк выше скилла обсираться в важных матчах, нет ни у одной другой команды АПЛ, а Челси возьмёт и соснет у Волков. Вот уж новички обрадуются возможности в ЛЕ покатать)

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  2. januzaj00 24.07.2020 14:17 # januzaj00
    Щас допиздется же

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  3. sterlyad 24.07.2020 14:12 # sterlyad
    Они и так надоминировались на рекорд по разгромным победам, на ещё отдну силёнок не хватит, зато гордится будут, что рекорд обновили

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  4. dragonishka 24.07.2020 14:01 # dragonishka
    Ой бля, не обосритесь только.

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