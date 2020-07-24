Джордан Хендерсон — Игрок Года по версии журналистов
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).
Серьезную конкуренцию Хендерсону в борьбе за старейшую индивидуальную награду в футболе составили Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Виргил Ван Дейк с Садио Мане из "Ливерпуля".
Однако Джордан, который в этом сезоне привел свою команду к чемпионству в Премьер-Лиге, убедительно опередил конкурентов, набрав более четверти голосов.
"Я бы хотел сказать, как ценю поддержку тех, кто проголосовал за меня, и FWA в целом. Достаточно взглянуть на предыдущих победителей, с некоторыми из которых мне посчастливилось вместе поиграть здесь в "Ливерпуле" вроде Стиви (Джеррарда), Луиса (Суареса) и Мо (Салаха), чтобы понять, насколько это престижная награда".
"Как бы ни был я благодарен, я не чувствую, что могу принять эту награду в одиночку. Я не чувствую, что добился чего-либо в этом сезоне или в своей карьере в целом в одиночку. Я обязан столь многим людям, но прежде всего — своим нынешним партнерам по команде, которые просто невероятны и заслуживают награду точно так же, как и я".
"Я принимаю эту награду от лица команды, потому что без них я бы не смог этого сделать. Эти пари сделали меня более классным игроком — я стал лучше как лидер и как человек", — сообщил Хендерсон.
24.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
тот случай, когда середняк, благодаря упорству и работе, достигает вершины
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Бред, что за идиотизм выбирать игрока из чемпионскаой команды. Хотя Англия да, своих тянем
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отличная речь, возможно хендерсон и не самый талантливый футболист, но лучшего капитана и профи в мире сегодня нет, никто не демонстрирует большей самоотверженности и бескорыстности ради своей команды чем он. олицетворение нынешнего ливерпуля.
молодец, сколько его не ругали, а это только закалило его.
абсолютно адекватный выбор журналистов
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кеек, тут сразу понятно, что эти журналисты конченные далбичи
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зашквар.
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Лучший капитан
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Но стоит признать, это один из самых глубочайших заглотов от сэра орбита.
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Безусловный лидер.
Я так рад, что есть достойная замена Стиви Джи!
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Ливерпук потрясающий ход сделал. Стал участником гей парада, и теперь все награды их из-за толерантности. Какие же гении сидят в кабинетах ливерпуля.
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А почему не нигер? Сейчас BLM вонищу поднимут и опять начнуть разносить магазины.
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бриты выбирают бритов либо игрочил которых заметить невозможно, как салах 2 года назад с его рекордом. КДБ царь, без вопросов, но для Хендо эта награда не «подарок», без него игра пульки падает в качестве.
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Чисто британский национализм. Кдб и мане больше заслуживабт
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лучший английский капитан в истории.
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Мляяя ну хорош) пздц англы к своим, как армяне к своим относятся)
При всей крутости Хендо - он не больше, чем символическое воплощение монструозной игры Ливерпуля. Хендо для меня = Алиссону = Ввд/Матип = Таа/Роббо = Мане = Салах = Фирма, ну и праймовые Фаб с Вейном.
А игрок сезона это однозначно КДБ.
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это лишь говорит об уровне команд в этом сезоне
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Для них главное чтобы игрок сезона был чемпионом этого сезона, а уж какое полено им станет определяется чисто рандомно
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