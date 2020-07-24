Джордан Хендерсон — Игрок Года по версии журналистов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).

Серьезную конкуренцию Хендерсону в борьбе за старейшую индивидуальную награду в футболе составили Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Виргил Ван Дейк с Садио Мане из "Ливерпуля".



Однако Джордан, который в этом сезоне привел свою команду к чемпионству в Премьер-Лиге, убедительно опередил конкурентов, набрав более четверти голосов.



"Я бы хотел сказать, как ценю поддержку тех, кто проголосовал за меня, и FWA в целом. Достаточно взглянуть на предыдущих победителей, с некоторыми из которых мне посчастливилось вместе поиграть здесь в "Ливерпуле" вроде Стиви (Джеррарда), Луиса (Суареса) и Мо (Салаха), чтобы понять, насколько это престижная награда".



"Как бы ни был я благодарен, я не чувствую, что могу принять эту награду в одиночку. Я не чувствую, что добился чего-либо в этом сезоне или в своей карьере в целом в одиночку. Я обязан столь многим людям, но прежде всего — своим нынешним партнерам по команде, которые просто невероятны и заслуживают награду точно так же, как и я".



"Я принимаю эту награду от лица команды, потому что без них я бы не смог этого сделать. Эти пари сделали меня более классным игроком — я стал лучше как лидер и как человек", — сообщил Хендерсон.