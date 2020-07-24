Джордан Хендерсон — Игрок Года по версии журналистов

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).

Серьезную конкуренцию Хендерсону в борьбе за старейшую индивидуальную награду в футболе составили Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Виргил Ван Дейк с Садио Мане из "Ливерпуля".

Однако Джордан, который в этом сезоне привел свою команду к чемпионству в Премьер-Лиге, убедительно опередил конкурентов, набрав более четверти голосов.

"Я бы хотел сказать, как ценю поддержку тех, кто проголосовал за меня, и FWA в целом. Достаточно взглянуть на предыдущих победителей, с некоторыми из которых мне посчастливилось вместе поиграть здесь в "Ливерпуле" вроде Стиви (Джеррарда), Луиса (Суареса) и Мо (Салаха), чтобы понять, насколько это престижная награда".

"Как бы ни был я благодарен, я не чувствую, что могу принять эту награду в одиночку. Я не чувствую, что добился чего-либо в этом сезоне или в своей карьере в целом в одиночку. Я обязан столь многим людям, но прежде всего — своим нынешним партнерам по команде, которые просто невероятны и заслуживают награду точно так же, как и я".

"Я принимаю эту награду от лица команды, потому что без них я бы не смог этого сделать. Эти пари сделали меня более классным игроком — я стал лучше как лидер и как человек", — сообщил Хендерсон.


Метки FWA, Ливерпуль, награды, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 24.07.2020 14:02 # tvinkovod
    тот случай, когда середняк, благодаря упорству и работе, достигает вершины

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  2. qwerd 24.07.2020 13:57 # qwerd
    Бред, что за идиотизм выбирать игрока из чемпионскаой команды. Хотя Англия да, своих тянем

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  3. liverfun 24.07.2020 13:55 # liverfun
    отличная речь, возможно хендерсон и не самый талантливый футболист, но лучшего капитана и профи в мире сегодня нет, никто не демонстрирует большей самоотверженности и бескорыстности ради своей команды чем он. олицетворение нынешнего ливерпуля.
    молодец, сколько его не ругали, а это только закалило его.
    абсолютно адекватный выбор журналистов

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  4. j-silver 24.07.2020 13:53 # j-silver
    кеек, тут сразу понятно, что эти журналисты конченные далбичи

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  5. contrario 24.07.2020 13:48 # contrario
    зашквар.

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  6. minamino 24.07.2020 13:45 # minamino
    Лучший капитан

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  7. gerrard08 24.07.2020 13:37 # gerrard08
    Но стоит признать, это один из самых глубочайших заглотов от сэра орбита.

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  8. zagzag 24.07.2020 13:37 # zagzag
    Безусловный лидер.
    Я так рад, что есть достойная замена Стиви Джи!

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  9. sterlyad 24.07.2020 13:37 # sterlyad
    Ливерпук потрясающий ход сделал. Стал участником гей парада, и теперь все награды их из-за толерантности. Какие же гении сидят в кабинетах ливерпуля.

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  10. sexan 24.07.2020 13:36 # sexan
    А почему не нигер? Сейчас BLM вонищу поднимут и опять начнуть разносить магазины.

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  11. lfcynwa 24.07.2020 13:29 # lfcynwa
    бриты выбирают бритов либо игрочил которых заметить невозможно, как салах 2 года назад с его рекордом. КДБ царь, без вопросов, но для Хендо эта награда не «подарок», без него игра пульки падает в качестве.

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  12. xah 24.07.2020 13:27 # xah
    Чисто британский национализм. Кдб и мане больше заслуживабт

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  13. alexomck 24.07.2020 13:23 # alexomck
    лучший английский капитан в истории.

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  14. gerrard08 24.07.2020 13:17 # gerrard08
    Мляяя ну хорош) пздц англы к своим, как армяне к своим относятся)
    При всей крутости Хендо - он не больше, чем символическое воплощение монструозной игры Ливерпуля. Хендо для меня = Алиссону = Ввд/Матип = Таа/Роббо = Мане = Салах = Фирма, ну и праймовые Фаб с Вейном.
    А игрок сезона это однозначно КДБ.

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  15. januzaj00 24.07.2020 13:12 # januzaj00
    это лишь говорит об уровне команд в этом сезоне

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  16. sterlyad 24.07.2020 13:02 # sterlyad
    Для них главное чтобы игрок сезона был чемпионом этого сезона, а уж какое полено им станет определяется чисто рандомно

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