Лингард: "Парни полностью поддерживают Де Хеа"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что голкипер Давид Де Хеа сохраняет полную поддержку команды.

После очередного ляпа Де Хеа, случившегося в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси", Давид оказался под серьезным давлением, и даже главный тренер Оле Гуннар Сульшер, прежде всего защищавший подопечного, заявил, что 29-летний испанец "должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100".



Даже может сложиться впечатление, что защитники "Юнайтед" более не чувствуют себя комфортно с Де Хеа на воротах, однако Лингард спешит заступиться за Давида.



"Он один из лучших голкиперов в мире. Он человек, а людям свойственно совершать ошибки, поэтому важно то, как ты реагируешь на них".



"Давид играет в футбол очень, очень много лет. Он допускал ошибки и в предыдущие годы, о чем люди забывают, но он всегда реабилитировался после них".



"Он совершил потрясающий сейв против "Вест Хэма" и в нескольких матчах перед этим. У него отличный характер, и парни его полностью поддерживают", — сообщил Лингард talkSPORT.