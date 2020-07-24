Лингард: "Парни полностью поддерживают Де Хеа"

Давид Де Хеа Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что голкипер Давид Де Хеа сохраняет полную поддержку команды.

После очередного ляпа Де Хеа, случившегося в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси", Давид оказался под серьезным давлением, и даже главный тренер Оле Гуннар Сульшер, прежде всего защищавший подопечного, заявил, что 29-летний испанец "должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100".

Даже может сложиться впечатление, что защитники "Юнайтед" более не чувствуют себя комфортно с Де Хеа на воротах, однако Лингард спешит заступиться за Давида.

"Он один из лучших голкиперов в мире. Он человек, а людям свойственно совершать ошибки, поэтому важно то, как ты реагируешь на них".

"Давид играет в футбол очень, очень много лет. Он допускал ошибки и в предыдущие годы, о чем люди забывают, но он всегда реабилитировался после них".

"Он совершил потрясающий сейв против "Вест Хэма" и в нескольких матчах перед этим. У него отличный характер, и парни его полностью поддерживают", — сообщил Лингард talkSPORT.


Метки Де Хеа, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.07.2020 12:25 # mixmaster
    нормальная у них банда там: лингард, джонс, дехеа. поддерживают друг друга, что бы из клуба не выкинули

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  2. gormartin 24.07.2020 12:09 # gormartin
    суперпупер топ голкипер пусть и дальше защищает дырку педерастов

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  3. quavo 24.07.2020 12:08 # quavo
    конечно, столько говно этот скумовское тащил, еще бы какие то середняки и терпилы осуждали. но следующий сезон для хеи решающий, если так и продолжит играть, то значит он закончился

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