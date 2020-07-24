Сунесс: "Продажа Коутиньо — лучший трансфер в истории "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс назвал продажу полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" лучшим трансфером, который когда-либо осуществлял мерсисайдский клуб.

В январе 2018 "Ливерпуль" отпустил отчаянно рвавшегося в "Барселону" Коутиньо, выгодно инвестировав вырученные за Филиппе 142 миллиона фунтов.



На эти деньги "красные" приобрели голкипера Алиссона и защитника Виргила Ван Дейка, и именно в это время, считает Сунесс, команда Юргена Клоппа из хорошей превратилась в отличную.



"Если у тебя хорошо налажен процесс комплектации состава, ты получаешь лидеров, ты получаешь талантливых игроков, которые подходят твоему клубу. В случае с "Ливерпулем" это привело к созданию той волшебной команды, которую мы наблюдаем сейчас. Кажется, я каждую свою мысль заканчиваю словами "эта команда никуда не денется, эту команду еще долго никто не сможет превзойти".



"Вы спросите, что же было самой важной вещью? Думаю, можно оглянуться назад и увидеть, когда "Ливерпуль" превратился из хорошей команды в отличную".



"Они продали Коутиньо и получили 160 миллионов фунтов или около того. Он купили на эти деньги Алиссона и Ван Дейка, и них еще осталась сдача. Это была лучшая сделка, которую они когда-либо заключали", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.