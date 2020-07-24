Саид Бенрахма стал целью для "Вест Хэма"

"Вест Хэм" вступил в борьбу за плеймейкера "Брентфорда" Саида Бенрахму.

На текущей неделе "молотобойцы" вернулись с очком от "Манчестер Юнайтед" (1:1), и этого очка оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе продление прописки в Премьер-Лиге.



Теперь главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес может сосредоточиться на укреплении состава своей команды, а Бенрахма как раз является одной из его целей, утверждает Daily Mirror.



Саид выдающимся образом провел этот сезон, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач в рамках Чемпионшипа. Согласно слухам, 24-летний алжирец заинтересовал даже "Челси", однако приоритетом для "синих" все же является Кай Хаверц из "Байера".



Отбить покупку Бенрахмы Мойес собирается с помощью продажи ряда игроков, которые не входят в его планы. Среди таковых значатся Андрей Ярмоленко, Фелипе Андерсон и Альбиан Аети.



Стоит отметить, что "Брентфорд" завершил этот сезон на третьем месте в Чемпионшипе, поэтому судьба Саида во многом будет зависеть от того, удастся ли "пчелам" пробиться в Премьер-Лигу через плей-офф.



