Сане не расстроится, если "Сити" выиграет Лигу Чемпионов

Вингер "Баварии" Лерой Сане не расстроится, если "Манчестер Сити" выиграет в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Бавария" объявила о трансфере Сане еще в начале июля, а накануне Лерой был официально представлен в качестве новичка чемпионов Бундеслиги и приступил к тренировочному процессу.



Правда, сыграть за свой новый клуб Сане сможет только со стартом следующего сезона. Лерой не захотел оставаться в Манчестере на остаток этой кампании, и это было прагматичное решение.



"Конечно, я думал о том, что "Сити" может выиграть Лигу Чемпионов, такая вероятность существует. Но я принял решение как можно скорее переехать сюда, и я доволен этим".



"Если "Сити" выиграет Лигу Чемпионов, я буду рад за клуб и за всех своих друзей там, но я поступил так, как лучше для меня. Если это действительно случится, не думаю, что я буду сильно страдать, потому что это было мое решение и ничье больше".



"Было сложно отказаться от Лиги Чемпионов. Каждый мечтает выступать в этом соревновании. Но для имело больше смысла просто переехать сюда, освоиться, найти новый дом и хорошо подготовиться к следующему сезону. Каждый знает, каким сложным был этот сезон для меня", — цитирует Сане The Guardian.