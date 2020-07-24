Фердинанд предсказывает переход Хименеса в топ-клуб

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Вулверхэмптону" будет сложно предотвратить уход нападающего Рауля Хименеса этим летом.

В двух своих сезонах выступлений в Премьер-Лиге Хименес забил 34 гола — по 17 в каждом, причем в запасе у Рауля остается один матч.



Согласно слухам, своими успехами на "Молинью" Рауль привлек внимание ряда больших клубов, включая "Юнайтед", и Фердинанд вполне допускает, что вскоре 29-летний мексиканец уйдет на повышение.



"Думаю, "волкам" придется постараться, чтобы сохранить его. Думаю, он безмерно талантлив, а его результативность за два последних сезона очень хороша".



"Прежде он не слишком впечатлял своей результативностью, но в Премьер-Лиге у него пошла игра. Он стал глотком свежего воздуха".



"Как видно, у него также отличный характер, и я не удивлен, что большие клубы снуют около него. Мы видим это по сообщениям в прессе".



Я бы совершенно не отказался от него в "Юнайтед". Думаю, он придал бы команде нечто особенное. Мне нравится в нем то, что он забивает все виды голов. Он замыкает подачи на дальней штанге, запугивает защитников и может забивать из ничего, как это было против "Бернли", — сообщил Фердинанд BT Sport.