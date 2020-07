Светская хроника за пятницу

"Челси" готов продать Нголо Канте. "Манчестер Сити" определился с заменой для Лероя Сане. "Бирмингем" навсегда упразднил 22-й номер из-за Джуда Беллингема. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Бавария" предупредила, что полузащитник Тиаго Алькантара, которого связывают с переездом в Премьер-Лигу, не покинет Мюнхен задешево. (Metro)



Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани ищет клуб, который будет платит ему 18 миллионов фунтов в год. (A Bola)



"Челси" готов отпустить полузащитника Нголо Канте этим летом, если получит "подходящее предложение". В услугах 29-летнего француза заинтересован "Интер". (Calciomercato)



"Челси" обдумывает покупку защитника "Атлетико" Хосе Хименеса. (The Telegraph)



"Челси" проявляет интерес к голкиперу "Бернли" Нику Поупу. (90min)



"Челси" согласовал личный контракт с вингером "Байера" Каем Хаверцем. (Daily Star)



Хаверц сказал "Байеру", что хочет уйти из клуба этим летом. (Sky Sports)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо — один из пяти новичков, которых хочет главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер этим летом. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" видит в вингере "Валенсии" Ферране Торресе замену для ушедшего в "Баварию" Лероя Сане, но пока не может договориться о стоимости игрока молодежной сборной Испании. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло. (The Guardian)



Вышедший в Премьер-Лигу "Вест Бромвич" может потратить 20 млн. фунтов на атакующего полузащитника "Вест Хэма" Грейди Диангану. (Daily Star)



"Брайтон" не планирует продавать защитника Бена Уайта, который на высоком уровне провел этот сезон в аренде за "Лидс". (Daily Mail)



Другое



Крис Хьютон ведет переговоры о своем назначении главным тренером "Бристоль Сити". (Sky Sports)



Неназванный клуб Премьер-Лиги едва не потерял 1 млн. фунтов из-за хакерской атаке во время согласования трансфера. (Sky Sports)



Со следующего сезона Букайо Сака будет выступать за "Арсенал" под 7-м номером. Вильям Салиба взял "четверку". (Daily Mirror)



"Бирмингем" упразднит свой 22-й номер после отъезда 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема в Дортмунд. "Этот номер стал синонимом Джуда", — объяснил свое решение клуб Чемпионшипа. (The Telegraph)



Премьер-Лига может разрешить "Юнайтед", "Сити" и "Вулверхэмптону" с запозданием начать следующий сезон, если эти клубы задержатся в еврокубках. (The Telegraph)



"Сент-Миррен" отчитался о семи положительных результатах после тестирования на коронавирус всего за девять дней до старта сезона шотландской Премьер-Лиги. (Evening Standard)