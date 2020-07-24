"Боруссия" готова продать Санчо по "правильной цене"

Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" по правильной цене.

На протяжении последних недель пресса твердила, что "Боруссия" по-прежнему хочет за Санчо свыше 100 миллионов фунтов и не собирается снижать цену.



На самом же деле, как сообщает The Independent, клуб из Дортмунда готов пойти на значительные уступки. К этому "Боруссию" подталкивают экономический кризис, желание Санчо перебраться в "Юнайтед", а также тот факт, что Джейдон уже вступил в предпоследний год по своему контракту.



Одновременно с этим лагерь Санчо дал понять, что определяющим фактором для 20-летнего игрока сборной Англии является участие в Лиге Чемпионов. Именно поэтому в данный момент переговоры находятся в спящем состоянии.



Если в воскресенье "красные дьяволы" смогут избежать поражения против "Лестера" и подтвердят свое попадание в Лигу Чемпионов, это даст старт началу активных переговоров по трансферу Санчо.



На "Олд Траффорд" надеются, что "Боруссия" согласится на компенсацию в 55 млн. фунтов плюс возможные бонусы в размере 25 млн.



При этом "Боруссия" не сидит сложа руки, а уже начала переговоры с "Вердером" о покупке Милота Рашицы, который и будет призван заменить Санчо.