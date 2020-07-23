Фабиньо ограбили, пока "Ливерпуль" праздновал чемпионство

Домой к Фабиньо наведались грабители, пока полузащитник "Ливерпуля" праздновал чемпионство со своей командой.

Накануне "красные" одержали победу над "Челси" со счетом 5:3, а затем на "Энфилде" состоялась долгожданная церемония награждения.



Получая золотую медаль и поднимая над головой кубок Премьер-Лиги, Фабиньо еще не знал, что в это самое время к нему домой наведались незваные гости.



Поскольку "Ливерпуль" получил специальное разрешение, чтобы семьи игроков присутствовали на стадионе, дом 26-летнего игрока сборной Бразилии пустовал.



В результате Фабиньо лишился ряда ценные вещей, сообщает Liverpool Echo. Также от дома угнали Audi RS6 серого цвета, но позже полиция обнаружила автомобиль брошенным в Уигане, пригороде Манчестера.



Добавим, что в предыдущие годы грабители наведывались и к другим игроком "Ливерпуля", включая Садио Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фирмино, Хосе Рейну, Даниэля Аггера и Ежи Дудека.