Фабиньо ограбили, пока "Ливерпуль" праздновал чемпионство
Домой к Фабиньо наведались грабители, пока полузащитник "Ливерпуля" праздновал чемпионство со своей командой.
Накануне "красные" одержали победу над "Челси" со счетом 5:3, а затем на "Энфилде" состоялась долгожданная церемония награждения.
Получая золотую медаль и поднимая над головой кубок Премьер-Лиги, Фабиньо еще не знал, что в это самое время к нему домой наведались незваные гости.
Поскольку "Ливерпуль" получил специальное разрешение, чтобы семьи игроков присутствовали на стадионе, дом 26-летнего игрока сборной Бразилии пустовал.
В результате Фабиньо лишился ряда ценные вещей, сообщает Liverpool Echo. Также от дома угнали Audi RS6 серого цвета, но позже полиция обнаружила автомобиль брошенным в Уигане, пригороде Манчестера.
Добавим, что в предыдущие годы грабители наведывались и к другим игроком "Ливерпуля", включая Садио Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фирмино, Хосе Рейну, Даниэля Аггера и Ежи Дудека.
23.07.2020 23:00
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Ситюки хотели посмотреть медальку лч
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да ладно, бывает, а могли ведь и насрать
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У них что там дворняжек нет дома сторожить, такое ощущение ,что после Бразилии они сюда приезжают раслаблятся и думают ,что если Европа то все белые и пушистые, да здесь ворья больше чем во всей Латинской Америке
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С Манчестера грабители. Пишут что ещё кубок лч с клубного музея пропал
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Руководство сити искало медальку лч
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))))))))))))))
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Портовые хуесосы должны страдать, лохи е6анные)))
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