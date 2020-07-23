Фабиньо ограбили, пока "Ливерпуль" праздновал чемпионство

Фабиньо Домой к Фабиньо наведались грабители, пока полузащитник "Ливерпуля" праздновал чемпионство со своей командой.

Накануне "красные" одержали победу над "Челси" со счетом 5:3, а затем на "Энфилде" состоялась долгожданная церемония награждения.

Получая золотую медаль и поднимая над головой кубок Премьер-Лиги, Фабиньо еще не знал, что в это самое время к нему домой наведались незваные гости.

Поскольку "Ливерпуль" получил специальное разрешение, чтобы семьи игроков присутствовали на стадионе, дом 26-летнего игрока сборной Бразилии пустовал.

В результате Фабиньо лишился ряда ценные вещей, сообщает Liverpool Echo. Также от дома угнали Audi RS6 серого цвета, но позже полиция обнаружила автомобиль брошенным в Уигане, пригороде Манчестера.

Добавим, что в предыдущие годы грабители наведывались и к другим игроком "Ливерпуля", включая Садио Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фирмино, Хосе Рейну, Даниэля Аггера и Ежи Дудека.


Метки Ливерпуль, происшествия, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1016

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 23.07.2020 23:44 # beatles-red
    Ситюки хотели посмотреть медальку лч

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  2. superperez101 23.07.2020 23:39 # superperez101
    да ладно, бывает, а могли ведь и насрать

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  3. gormartin 23.07.2020 23:30 # gormartin
    У них что там дворняжек нет дома сторожить, такое ощущение ,что после Бразилии они сюда приезжают раслаблятся и думают ,что если Европа то все белые и пушистые, да здесь ворья больше чем во всей Латинской Америке

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  4. lexa-arsenal 23.07.2020 23:12 # lexa-arsenal
    С Манчестера грабители. Пишут что ещё кубок лч с клубного музея пропал

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  5. januzaj00 23.07.2020 23:11 # januzaj00
    Руководство сити искало медальку лч

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  6. funkyfresh 23.07.2020 23:09 # funkyfresh
    ))))))))))))))

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  7. scholes22 23.07.2020 23:03 # scholes22
    Портовые хуесосы должны страдать, лохи е6анные)))Пользователь получил предупреждение

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