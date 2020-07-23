"Юнайтед" снова ищет спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" вернулся к идее с созданием в клубе должности спортивного директора и надеется произвести назначение уже этим летом.

Впервые вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд всерьез задумался о приглашении спортивного или технического директора, который бы определял трансферную политику клуба, еще два года назад, когда на тренерском мостике находился Жозе Моуриньо.



"Юнайтед" провел переговоры с рядом специалистов и своих бывших игроков, но никакого решения не принял, и со временем эти разговоры затихли.



Однако сейчас The Telegraph в эксклюзивном материале сообщает, что клуб с "Олд Траффорд" снова ищет спортивного директора. На радаре у Вудворда находятся Андреа Берта из "Атлетико", Фабио Паратичи из "Ювентуса", а также поработавший в ПСЖ Антеро Энрике.



"Юнайтед" хочет назначить человека с правильными взглядами, который будет находить игроков для главного тренера, а значит — во многом определять и игровой стиль команды.