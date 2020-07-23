"Юнайтед" снова ищет спортивного директора
"Манчестер Юнайтед" вернулся к идее с созданием в клубе должности спортивного директора и надеется произвести назначение уже этим летом.
Впервые вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд всерьез задумался о приглашении спортивного или технического директора, который бы определял трансферную политику клуба, еще два года назад, когда на тренерском мостике находился Жозе Моуриньо.
"Юнайтед" провел переговоры с рядом специалистов и своих бывших игроков, но никакого решения не принял, и со временем эти разговоры затихли.
Однако сейчас The Telegraph в эксклюзивном материале сообщает, что клуб с "Олд Траффорд" снова ищет спортивного директора. На радаре у Вудворда находятся Андреа Берта из "Атлетико", Фабио Паратичи из "Ювентуса", а также поработавший в ПСЖ Антеро Энрике.
"Юнайтед" хочет назначить человека с правильными взглядами, который будет находить игроков для главного тренера, а значит — во многом определять и игровой стиль команды.
23.07.2020 22:00
Просмотров: 558
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
куле искать, назначайте Сульшера, САФа целый год мастер класс проводил по части работы в судейских кабинетах зря что ли?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий