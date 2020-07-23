Сане проболтался, что Хаверц переходит в "Челси"

Новобранец "Баварии" Лерой Сане случайно проболтался, что его партнер по сборной Германии Кай Хаверц из "Байера" переходит в "Челси".

"Бавария" еще в начале июля завершила приобретение Сане у "Манчестер Сити" за 54 миллиона фунтов, а сегодня Лерой впервые предстал перед прессой в Мюнхене.



Рассуждая о своем возвращении в Бундеслигу, Сане дал понять, что переход Хаверца в "Челси" — вопрос решенный, хотя от "синих" ждут предложения только по завершении сезона Премьер-Лиги.



"Думаю, в Германии всегда были очень хорошие молодые игроки. Многие из них получают шансы и развиваются в Бундеслиге. Думаю, "Челси" проделал хорошую работу, заполучив двух немцев, Вернера и Хаверца, этим летом", — цитирует Сане Daily Star.