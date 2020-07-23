Лингард не планирует уходить из "Юнайтед"
Плеймейкер Джесси Лингард признает, что недостаточно хорошо провел этот сезон, но одновременно не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед".
Этот сезон Лингард начинал в качестве основного игрока "красных дьяволов", но шансом, который ему предоставил главный тренер Оле Гуннар Сульшер, не воспользовался.
Джесси крепко сел в запас после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша, а интерес "Юнайтед" к Джеку Грилишу, как кажется, может и вовсе поставить крест на карьере 27-летнего англичанина в клубе.
Однако у Лингарда другие планы. Джесси готов терпеливо ждать другого шанса, чтобы реабилитироваться.
"Я так давно нахожусь в "Юнайтед", я обожаю это и продолжу обожать это. Я тренируюсь с улыбкой и приезжаю сюда с улыбкой, потому что это моя работа. Я люблю свою работу и люблю клуб".
"Я понимаю, что был не на высоте в этом сезоне. Я знаю, чего мне не хватало, чтобы вернуть эту уверенность в себе. Я упорно работал и сейчас я просто жду шанса".
"В данный момент я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Я счастлив играть в футбол, и я приезжаю на работу с улыбкой каждый день. На мой взгляд, лучше и быть не может", — цитирует Лингарда Evening Standard.
23.07.2020 20:00
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Конечно! Только контракт продли и выбей 200к в неделю....
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на такой зарплате чувак танцует
конечно не хочет
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Молодой и перспективный игрок. Еще пара лет и будет в основе пылить!
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не уходит, значит любит
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Цену себе набивает.
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Ему уже 27, неужели не хочет играть постоянно
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