Лингард не планирует уходить из "Юнайтед"

Плеймейкер Джесси Лингард признает, что недостаточно хорошо провел этот сезон, но одновременно не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед".

Этот сезон Лингард начинал в качестве основного игрока "красных дьяволов", но шансом, который ему предоставил главный тренер Оле Гуннар Сульшер, не воспользовался.



Джесси крепко сел в запас после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша, а интерес "Юнайтед" к Джеку Грилишу, как кажется, может и вовсе поставить крест на карьере 27-летнего англичанина в клубе.



Однако у Лингарда другие планы. Джесси готов терпеливо ждать другого шанса, чтобы реабилитироваться.



"Я так давно нахожусь в "Юнайтед", я обожаю это и продолжу обожать это. Я тренируюсь с улыбкой и приезжаю сюда с улыбкой, потому что это моя работа. Я люблю свою работу и люблю клуб".



"Я понимаю, что был не на высоте в этом сезоне. Я знаю, чего мне не хватало, чтобы вернуть эту уверенность в себе. Я упорно работал и сейчас я просто жду шанса".



"В данный момент я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Я счастлив играть в футбол, и я приезжаю на работу с улыбкой каждый день. На мой взгляд, лучше и быть не может", — цитирует Лингарда Evening Standard.