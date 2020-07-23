Лингард не планирует уходить из "Юнайтед"

Джесси Лингард Плеймейкер Джесси Лингард признает, что недостаточно хорошо провел этот сезон, но одновременно не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед".

Этот сезон Лингард начинал в качестве основного игрока "красных дьяволов", но шансом, который ему предоставил главный тренер Оле Гуннар Сульшер, не воспользовался.

Джесси крепко сел в запас после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша, а интерес "Юнайтед" к Джеку Грилишу, как кажется, может и вовсе поставить крест на карьере 27-летнего англичанина в клубе.

Однако у Лингарда другие планы. Джесси готов терпеливо ждать другого шанса, чтобы реабилитироваться.

"Я так давно нахожусь в "Юнайтед", я обожаю это и продолжу обожать это. Я тренируюсь с улыбкой и приезжаю сюда с улыбкой, потому что это моя работа. Я люблю свою работу и люблю клуб".

"Я понимаю, что был не на высоте в этом сезоне. Я знаю, чего мне не хватало, чтобы вернуть эту уверенность в себе. Я упорно работал и сейчас я просто жду шанса".

"В данный момент я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Я счастлив играть в футбол, и я приезжаю на работу с улыбкой каждый день. На мой взгляд, лучше и быть не может", — цитирует Лингарда Evening Standard.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 522

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 23.07.2020 21:09 # chelsiukpro
    Конечно! Только контракт продли и выбей 200к в неделю....

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  2. superperez101 23.07.2020 20:41 # superperez101
    на такой зарплате чувак танцует
    конечно не хочет

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  3. brown-ale 23.07.2020 20:18 # brown-ale
    Молодой и перспективный игрок. Еще пара лет и будет в основе пылить!

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  4. largo-winch 23.07.2020 20:14 # largo-winch
    не уходит, значит любит

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  5. suddenly 23.07.2020 20:08 # suddenly
    Цену себе набивает.

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  6. xah 23.07.2020 20:05 # xah
    Ему уже 27, неужели не хочет играть постоянно

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