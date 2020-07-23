Ширер: "Гринвуд обладает потенциалом суперзвезды"

Бывший бомбардир "Ньюкасла" и "Блэкберна" Алан Ширер считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд способен вырасти в суперзвезду.

Отличившись против "Вест Хэма" в среду, 18-летний Гривуд помог "Юнайтед" набрать ценное очко в плане борьбы за попадание в Лигу Чемпионов (1:1), а сам достиг рубежа в 17 голов за сезон с учетом всех соревнований.



Если так пойдет и дальше, то Ширер допускает, что Гринвуд побьет его рекорд из 260 голов за карьеру в Премьер-Лиге.



"Он обладает потенциалом суперзвезды. Я с большим уважением отношусь к тому, как он забивает голы. Он бьет мощно, с левой ноги и правой ноги, резко и не дает голкиперу ни шанса. Играет он по ближней штанге или дальней, он вкладывает всю мощь в свой удар".



"Мой бывший тренер по "Саутгемптону" Дэйв Меррингтон учил меня сосредоточиться на своей правой ноге и сделать так, чтобы удар с нее нельзя было остановить. Он же делает это с обеих ног. Он так резок, что у голкиперов нет ни шанса".



"Думаю, через 12-13 лет мы будем говорить о нем как о лучшем бомбардире в истории Премьер-Лиги. Я знаю, что в карьере может много всего случиться, но я правда думаю, что он настолько хорош", — сообщил Ширер в эфире BBC.