Давид Луис сбреет кудри, если станет тренером

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что ему придется сбрить свои легендарные кудри, если он однажды станет тренером.

В прошлом месяце Луис продлил контракт с "Арсеналом" на следующий сезон, однако Давиду уже 33 года, и он вынужден задумываться, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.

Естественно, бразилец, поигравший бок о бок с Фрэнком Лэмпардом и Джоном Терри, а также против своего нынешнего наставника Микеля Артеты, помышляет о тренерской работе.

Однако Луис убежден для этого ему придется избавиться от своего имиджа весельчака и сбрить кудри, которые вдохновили немало фанатов и других игроков на похожую прическу.

"Мне бы пришлось надеть строгий костюм и постричь волосы. Я не могу быть тренером с такой прической — никто не будет уважать меня!" — сообщил Луис Esquire.

"Ни за что. Это будет уже не Давид Луис. Он будет кем-то другим без своих волос", — заступился за кудряшки партнер Луиса по команде Эктор Беллерин.


Метки Арсенал, Луис, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 452

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 23.07.2020 18:29 # sexan
    Как футболист - говно. Если станет тренером, тоже будет говно.

    (ответить)

  2. suddenly 23.07.2020 18:27 # suddenly
    >>заступился за кудряшки партнер Луиса по команде Эктор Беллерин.

    Как это мило :)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: