Давид Луис сбреет кудри, если станет тренером

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что ему придется сбрить свои легендарные кудри, если он однажды станет тренером.

В прошлом месяце Луис продлил контракт с "Арсеналом" на следующий сезон, однако Давиду уже 33 года, и он вынужден задумываться, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.



Естественно, бразилец, поигравший бок о бок с Фрэнком Лэмпардом и Джоном Терри, а также против своего нынешнего наставника Микеля Артеты, помышляет о тренерской работе.



Однако Луис убежден для этого ему придется избавиться от своего имиджа весельчака и сбрить кудри, которые вдохновили немало фанатов и других игроков на похожую прическу.



"Мне бы пришлось надеть строгий костюм и постричь волосы. Я не могу быть тренером с такой прической — никто не будет уважать меня!" — сообщил Луис Esquire.



"Ни за что. Это будет уже не Давид Луис. Он будет кем-то другим без своих волос", — заступился за кудряшки партнер Луиса по команде Эктор Беллерин.