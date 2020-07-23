Давид Луис сбреет кудри, если станет тренером
Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что ему придется сбрить свои легендарные кудри, если он однажды станет тренером.
В прошлом месяце Луис продлил контракт с "Арсеналом" на следующий сезон, однако Давиду уже 33 года, и он вынужден задумываться, чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь.
Естественно, бразилец, поигравший бок о бок с Фрэнком Лэмпардом и Джоном Терри, а также против своего нынешнего наставника Микеля Артеты, помышляет о тренерской работе.
Однако Луис убежден для этого ему придется избавиться от своего имиджа весельчака и сбрить кудри, которые вдохновили немало фанатов и других игроков на похожую прическу.
"Мне бы пришлось надеть строгий костюм и постричь волосы. Я не могу быть тренером с такой прической — никто не будет уважать меня!" — сообщил Луис Esquire.
"Ни за что. Это будет уже не Давид Луис. Он будет кем-то другим без своих волос", — заступился за кудряшки партнер Луиса по команде Эктор Беллерин.
23.07.2020 18:00
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как футболист - говно. Если станет тренером, тоже будет говно.
(ответить)
>>заступился за кудряшки партнер Луиса по команде Эктор Беллерин.
Как это мило :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий