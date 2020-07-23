Лэмпард: "Попадание в Лигу Чемпионов — в наших руках"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что его команда совладает с нервами во время матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Поражение 5:3 в гостях у "Ливерпуля" накануне означает, что "Челси" все еще рискует остаться без путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Чтобы этого не случилось, "синим" достаточно избежать поражения в домашней встрече с "Вулверхэмптоном", и Лэмпард верит, что его подопечные доведут начатое до конца.



"Все в наших руках, и я верю игроков. В двух последних матчах я четко увидел, что мы из себя представляем. В этих двух матчах мы показали дух и характер. Нужно продлить это еще на один матч в лиге".



"Это огромный вызов. Мы знаем ситуацию, и в наших руках добыть нужный результат против такого хорошего соперника, как "Вулверхэмптон". Там, куда мы стремимся, такое давление является нормой".



"Надеюсь, нам поможет молодость, но также у нас есть игроки, которые уже был в похожих ситуациях прежде. Ты получаешь этот опыт благодаря выступлениям за топ-клуб".



"Также мы должны чувствовать, что уже кое-чего добились к настоящему моменту. Немногие ожидали от нас, что мы будем бороться за попадание в топ-4, но это по-прежнему в наших руках, и мы играем на "Бридже" — пускай и против такого очень сильного соперника, как "Вулверхэмптон", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.