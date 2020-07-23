Артета не сможет назвать этот сезон хорошим, если выиграет Кубок Англии

Микель Артета Рулевой "Арсенала" Микель Артета считает, что завоевание Кубка Англии не сильно улучшит его впечатление от этого сезона.

Поражение 1:0 от "Астон Виллы" в минувший вторник означает, что в этом сезоне "канониры" впервые с 1995 года финишируют за пределами топ-6 Премьер-Лиги.

При самом идеальном раскладе "Арсенал", которому остается сыграть с "Уотфордом" в Премьер-Лиге, сможет подняться с текущей 10-й позиции на восьмую, поэтому даже победа над "Челси" на "Уэмбли" 1 августа не сделает этот сезон хорошим для Артеты.

"Восьмое место в Премьер-Лиге и победа в Кубке Англии — будет ли такой сезон хорошим? Нет, не будет".

"На мой взгляд, этот клуб заслуживает лучшего, и ты должен сражаться за каждый трофей. Конечно, после всего случившегося с нами, если нам удастся выиграть финал и квалифицироваться в Европу, мы сможем сказать, что это нормально. Но это не уровень для нашего клуба", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 16:00

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