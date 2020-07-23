Артета не сможет назвать этот сезон хорошим, если выиграет Кубок Англии

Рулевой "Арсенала" Микель Артета считает, что завоевание Кубка Англии не сильно улучшит его впечатление от этого сезона.

Поражение 1:0 от "Астон Виллы" в минувший вторник означает, что в этом сезоне "канониры" впервые с 1995 года финишируют за пределами топ-6 Премьер-Лиги.



При самом идеальном раскладе "Арсенал", которому остается сыграть с "Уотфордом" в Премьер-Лиге, сможет подняться с текущей 10-й позиции на восьмую, поэтому даже победа над "Челси" на "Уэмбли" 1 августа не сделает этот сезон хорошим для Артеты.



"Восьмое место в Премьер-Лиге и победа в Кубке Англии — будет ли такой сезон хорошим? Нет, не будет".



"На мой взгляд, этот клуб заслуживает лучшего, и ты должен сражаться за каждый трофей. Конечно, после всего случившегося с нами, если нам удастся выиграть финал и квалифицироваться в Европу, мы сможем сказать, что это нормально. Но это не уровень для нашего клуба", — цитирует Артету Evening Standard.