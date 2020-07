Светская хроника за четверг

Ян Облак открыт к смене клуба. Виллиан перейдет в "Арсенал". В Китае больше не транслируют Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий Килиан Мбаппе, которого связывали с переходом в "Ливерпуль", подтвердил, что останется в ПСЖ. (The Independent)



"Ливерпуль" интересуется вингером "Уотфорда" Исмаилой Сарром. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может вернуться в "Саутгемптон". (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" засомневался в Харри Магуайра и поэтому собирается купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Marca)



Голкипер "Атлетико" Ян Облак, которого сватают в "Юнайтед" и "Челси", недоволен своим клубом и задумывается об уходе. (Daily Mail)



"Валенсия" заинтересована в голкипере "Челси" Кепе Аррисабалаге. (90min)



Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико выберет между "Челси" и "Атлетико". (Mundo Deportivo)



Вингер "Челси" Виллиан близок к переходу свободным агентом в "Арсенал". (ESPN Brasil)



Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг все еще надеется, что его позовут в "Барселону". (Diario Sport)



Обамеянг откажется от нового контракта с "Арсеналом" и попросит "Барселону" купить его. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Дугласу Луису, о возвращении которого задумывается "Манчестер Сити". (90min)



"Сити" заинтересован в алжирском полузащитнике "Милана" Исмаэле Беннасере. (Le 10 Sport)



"Интер" предложит "Тоттенхэму" полузащитника Марцело Брозовича в обмен на Танги Ндомбеле. (Corrierre dello Sport)



"Вулверхэмптон" назначил цену в 135 миллионов фунтов за вингера Адаму Траоре. (The Times)



"Ньюкасл" попытается арендовать нападающего "Реала" Луку Йовича на следующий сезон. (Shields Gazette)



В случае вылета "Борнмута" из Премьер-Лиги "Ньюкасл" попытается купить нападающего "вишенок" Каллума Уилсона. (Daily Express)



Другое



Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард окончательно отказался от работы с "Бристоль Сити". (Bristol Post)



Экс-наставник "Арсенала" Унаи Эмери заключил трехлетний контракт с "Вильярреалом". (Goal)



Временная администрация "Уигана" согласовала продажу клуба. (The Guardian)



Клубы Премьер-Лиги выступили с предложением использовать в следующем розыгрыше Кубка Лиги свои молодежные команды. (The Times)



Сборная Нигерии хочет заманить под свои знамена вингера "Арсенала" Букайо Сака. (Daily Mail)



Китай отказался от трансляции матчей Премьер-Лиги из-за дипломатического конфликта между британским правительством и Пекином. (The Independent)