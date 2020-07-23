Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре

Ситуация в борьбе за выживание и за две оставшихся путевки в Лигу Чемпионов накаляется до предела. Предпоследний тур получился захватывающим и, главное, продлил интригу до самого конца.





У "Борнмута" почти не осталось шансов



Проиграв 22 матча в чемпионате, "Борнмут" должен благодарить судьбу за то, что у него по-прежнему есть шансы остаться в Премьер-Лиге. После поражения в дерби южного побережья с "Саутгемптоном" команда Эдди Хау уже точно не может полагаться только на себя в преддверии последнего тура.



Как минимум, "Борнмуту" в воскресенье нужно побеждать на выезде "Эвертон", который ни разу не уступал на "Гудисон Парк" с момента появления Карло Анчелотти. Но даже этого будет мало, стоит "Астон Вилле" или "Уотфорду" набрать хотя бы очко в своих матчах. В игре с "Саутгемптоном" была драматичная развязка, которая едва не подарила "Борнмуту" надежду, но клубу пора морально перестраиваться на жизнь в Чемпионшипе. Останется ли при этом Хау — ключевой вопрос.



Роджерс оступился на том же месте



Шесть лет назад "Челси" Жозе Моуриньо преградил "Ливерпулю" путь к чемпионству, когда ситуация была полностью в руках команды Брендана Роджерса. До этого тура "Лестер" также был в неплохом положении, но встретился с "Тоттенхэмом" Жозе Моуриньо и проиграл 3:0, чем также ухудшил свою разницу мячей. О будущем одолжении "Вест Хэма" известно еще не было.



Эффективность "шпор", решивших исход встречи до перерыва, отправила "Лестер" в нокаут. Харри Кейн провел свой лучший матч за долгое время, а "Тоттенхэм" сделал шаг к еврокубкам. И если лондонцы летом действительно прибавили, то "Лестер" прийти в чувство не сумел, а недавняя встреча с "Шеффилд Юнайтед" была исключением на общем фоне. Большое количество травмированных игроков — фактор. Разница с историей шестилетней давности также в том, что тот "Ливерпуль" выходил на финишную прямую в превосходной форме. Сейчас о команде Роджерса этого скажешь.



Игра с "Манчестер Юнайтед" в последнем туре — шанс все исправить для "лис". Для нейтральных зрителей это первый за 17 лет случай, когда судьба путевки в Лигу Чемпионов решается в игре прямых конкурентов в последнем туре. Вероятнее всего, "Лестер" устроит только победа.



"Шеффилд Юнайтед" в Европе не выступит



Требовательный Крис Уайлдер после поражения от "Эвертона" все-таки похвалил свою команду, и так прыгнувшую намного выше головы. Но вторая подряд неудача означает, что "Шеффилд Юнайтед" не поднимется выше восьмого места в таблице и не сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.



Выход "Арсенала" в финал Кубка Англии также оставляет возможность, при которой в Европу не попадет и седьмая команда. Победа "Вулверхэмптона" над "Кристал Пэлас" поднимает их на шестую строчку. Правда, в последнем туре "волки" едут в гости к "Челси", в то время как седьмой "Тоттенхэм" отправляется в гости к "Пэлас", так щедро раздающему по три очка каждому сопернику. Именно "шпоры" сейчас выглядят фаворитами в борьбе за шестую позицию.



"Эвертон", довольно неожиданно победивший "Шеффилд Юнайтед", в очередной раз остается вне этого разговора. Но, по крайней мере, Карло Анчелотти добился от команды какой-то реакции на неприемлемые выступления в последнюю пару недель.



"Уотфорд" уволил Найджела Пирсона



Главное событие тура произошло за пределами футбольного поля. Руководству "Уотфорда" пришла в голову идея уволить уже третьего менеджера в нынешнем сезоне. За два тура до конца и без каких-то фактических оснований. Несмотря на несколько слабых матчей летом, Пирсон по ходу сезона вытащил "Уотфорд" из глубокой ямы, а в двух последних матчах на "Викаридж Роуд" команда взяла шесть очков.



Желание руководства давать тактические советы менеджеру привело к небольшому конфликту в пятницу, после чего Джино Поццо уволил очередного тренера. Хайден Маллинс снова стал временным наставником, имея шанс сохранить место "шершням" в элите, так и не добившись ни одной победы. С "Манчестер Сити" команда выступила соответствующим образом. Домашнее поражение 4:0 было очень на руку конкурентам, учитывая ухудшившуюся разницу мячей "Уотфорда". Единственной целью хозяев в этой встрече было пропустить как можно меньше, и им повезло остановиться на этом результате. Ничего общего с выступлениями команды Пирсона, побеждавшей дома "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль"", это не имело.



До вечера план еще работал. Даже такой "Уотфорд" оставался на плаву.



"Астон Вилла" покидает зону вылета



Решение "Уотфорда" уволить Пирсона, а также выступление команды в игре с "Манчестер Сити", не могло не вдохновить игроков "Астон Виллы". В этой ситуации подопечным Дина Смита нужно была сохранять спокойствие, и этого бирмингемцы добились. В матче с "Арсеналом" они поставили именно на спокойствие, которое в итоге и принесло результат.



"Вилла" не бросалась на соперника, которому где-то не хватало мотивации и сил. Она нашла свой шанс забить до перерыва, после чего профессионально выполнила работу по нейтрализации "Арсенала". Возможно, в другой день "канониры", героические победившие в Кубке, и предложили бы больше, но наконец все сошлось в пользу команды Смита. Игра в маатчес "Эвертоном" не впечатляла, но, по факту, "Вилла" набрала семь очков в трех матчах. И сейчас она благодаря лучшей (на один мяч) разнице, чем у "Уотфорда", выбралась из зоны вылета.



Дин Смит несколько раз безуспешно пытался перезапустить команду по ходу сезона, но у самой финишной ленты ему это, похоже, удалось. "Вилла" по-прежнему зависит от других, но есть уверенность, что ей по силам в гостях сыграть с "Вест Хэмом" лучше, чем "Уотфорд" сыграет на выезде с "Арсеналом". Для "канониров" сезон упирается в предстоящий финал Кубка Англии, но Микель Артета не захочет в преддверии определяющего поединка дважды подряд проигрывать аутсайдерам.



Мойес создает "Манчестер Юнайтед" проблемы (снова)



У Дэвида Мойеса не самые выдающиеся показатели на "Олд Траффорд", как у менеджера гостевых команд, так и во главе "Юнайтед" в середине прошлого десятилетия. Но сейчас шотландец на коне: его "Вест Хэм" на финише демонстрирует впечатляющий футбол, который обеспечивает лондонцам место в Премьер-Лиге на следующий сезон.



Де-факто "Вест Хэм" выжил еще до матча с МЮ. Но Мойесу этого было мало. Конечно, экс-менеджеру манкунианцев хотелось огорчить свой бывший клуб, но главное — его подопечные (во главе с Мичейлом Антонио, забившем восьмой гол в шести играх) набрали такой ход, что не видели причин останавливаться. Они заработали абсолютно заслуженную ничью на поле "Юнайтед", который точно не выглядит той же угрозой, что и пару недель назад.



Да, Мейсон Гринвуд был великолепен, но на фоне этого результата (вместе с поражением в Кубке Англии и ничьей с "Саутгемптоном) МЮ уже не выглядит очевидным фаворитом матча в последнем туре. Заработать преимущество в три очка и лучшую разницу мячей команда Сульшера не сумела, и теперь "Лестер" устроит победа с любимым счетом.



"Челси" отложил вопрос на последний тур



Результат игры на "Олд Траффорд" означал, что "Челси" было достаточно сыграть с "Ливерпулем" вничью, чтобы гарантировать себе выход в Лигу Чемпионов. Команда Юргена Клоппа после оформления чемпионства щедро делится очкам, но этот случай был особенным. После матча мерсисайдцам вручали трофей, и Клопп точно хотел, чтобы его команда поднялась за наградами после достойного чемпионов выступления. "Ливерпулю" нужно было на прощание напомнить о том, почему именно стал в этом году первым с таким запасом.



В атакующем плане это было показательное выступление хозяев. Нереализованные моменты Мохамеда Салаха не помешали "Ливерпулю" забить пять мячей. "Челси" ответим тремя голами. Эффектное появление Кристиана Пулишича со скамейки запасных во втором тайме вернуло интригу в матч, но хозяева сумели вовремя собраться с мыслями в обороне и прекратить безумие. "Ливерпуль" получил долгожданный трофей, а "Челси" оставил решение вопроса на последний тур. Команде Фрэнка Лэмпарда достаточно сыграть вничью с "Вулверхэмптоном" дома, и путевка в Лигу Чемпионов будет в ее руках.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru